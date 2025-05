Kaufland potvrdil prvenstvo, ponúka najviac vystavení slovenských výrobkov

Podpora, ktorá pomáha aj v inováciách

* Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK – YouGov o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v marci 2025.

5.5.2025 (SITA.sk) -Slovenskí zákazníci si čoraz viac všímajú pôvod potravín a pri ich nákupe uprednostňujú lokálnych výrobcov. Podľa aktuálneho prieskumu GfK-YouGov, ktorý bol realizovaný na jar 2025, obhájil Kaufland* svoje postavenie lídra spomedzi maloobchodných reťazcov, pretože spotrebiteľom ponúka v priemere najviac vystavení domácich produktov.Do prieskumu bolo zaradených 364 predajní potravinových reťazcov. Hodnotenie prebiehalo v 32 kategóriách tovaru, ktoré boli rozdelené do 92 podkategórií. Kaufland má v roku 2025 najviac absolútnych vystavení slovenských výrobkov v porovnaní s absolútnym priemerným počtom vystavení na celom trhu, pričom dosiahol 5 650 vystavení. V širokom sortimente ponúkaných produktov tak spotrebiteľom umožňuje nakupovať pod jednou strechou najviac slovenských potravín.zdôrazňuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Najvyšší percentuálny podiel vystavení slovenských výrobkov sa v regáloch reťazca týka mlieka (67 %), baleného chleba (64 %) či vajíčok (63 %). Za nimi nasledujú minerálne či neochutené stolové vody a ovocné destiláty, no návštevníci predajní pod červenou strechou tu nájdu bohatý výber potravín s domácim pôvodom naprieč rôznymi kategóriami sortimentu.Podporu predajcu, ktorý si na férovom partnerstve s lokálnymi výrobcami vždy dával záležať, vníma aj slovenská spoločnosť McCarter. V Dunajskej Strede vyrába ovocné a zeleninové šťavy, rastlinné alternatívy mlieka či zázvorové nápoje, a svoj sortiment dodáva do reťazca už dvadsaťpäť rokov.vysvetľuje Milan Pašmík, predseda predstavenstva a spolumajiteľ spoločnosti McCarter a.s.Spoluprácu s domácimi dodávateľmi reťazec pretavil aj do podoby privátnej značky K-Z lásky k tradícii. Tvorí ju vyše 130 produktov, ktoré podľa tradičných receptúr vyrábajú slovenskí producenti.Výsledky aktuálneho prieskumu GfK-YouGov sa odrážajú aj v číslach. Za 25 rokov pôsobenia na tunajšom trhu zaradil Kaufland do predaja vyše 5 miliárd slovenských výrobkov a dodávateľom za ne vyplatil sumu, ktorá prevyšuje 9, 2 miliardy eur.Informačný servis