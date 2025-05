Súd v prípade Pavlaninovej stále nerozhodol. Pojednávanie odročili pre výsluch svedkov

Návrh na disciplinárne konanie podal žilinský krajský prokurátor

Pavlaninová zasahovala aj do prípadu českej novinárky Cirokovej

5.5.2025 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd SR v pondelok odročil disciplinárne pojednávanie s prokurátorkou Luciou Pavlaninovou spájanou so spoločenstvami AllatRa a Tvorivá spoločnosť na 12. júna. Zamýšľa totiž vo veci vypočuť svedkov.„Vzhľadom na to, ako je skutok vymedzený, bude potrebné vypočuť svedkov,“ skonštatoval predseda disciplinárneho senátu Peter Potásch. Zároveň vyzval procesné strany, aby súdu zaslali návrhy na predvolanie svedkov.Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh ešte v októbri 2024 podal na prokurátorku Pavlaninovú disciplinárny návrh z dôvodu, že neoznámila skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na posudzovanie jej nezaujatosti. Dôvodom podania disciplinárneho návrhu na prokurátorku bola skutočnosť, že sa zúčastnila na úkonoch trestného konania v trestnej veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, pričom v danej veci figurujú spoločenstvá AllatRa a Tvorivá spoločnosť.Z medializovaných informácií pritom vyplynuli jej možné sympatie k predmetným spoločenstvám. Pavlaninová sa v tejto súvislosti už vzdala funkcie vedúcej prokurátorky oddelenia boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina. V rámci disciplinárneho návrhu žilinský krajský prokurátor navrhuje prokurátorke znížiť plat o 15 percent na dobu troch mesiacov.Ona sama trvá na svojej nevine. Na dnešnom pojednávaní sa súd oboznamoval s listinnými dôkazmi. Medzi nimi boli napríklad e-maily s linkami na články alebo videá, ktoré disciplinárne obvinené posielala kolegom. Názvy videí alebo článkov boli napríklad „Globálna kríza – sme ľudia a chceme žiť“, „Globálna kríza - naša záchrana je v zjednotení“ alebo „Osem osnov Tvorivej spoločnosti“.Prokurátorka Pavlaninová sa zúčastnila na úkonoch v konaní týkajúcom sa českej reportérky Kristíny Cirokovej z portálu Seznam Správy. Tá bola v súvislosti s reportážami a podcastmi o sektách, vrátane AllatRa a Tvorivá spoločnosť, vyšetrovaná pre podozrenie zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Ciroková upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov.V súvislosti s týmto prípadom skončil vo funkcii na vlastnú žiadosť koncom minulého roka aj námestník krajského prokurátora v Žiline Martin Kováč . Generálny prokurátor Maroš Žilinka ho k 1. novembru uvoľnil z funkcie aj na odporučenie Rady prokurátorov SR. Kováč v trestnej veci spojenej so sektou AllatRa/Tvorivá spoločnosť predvolal na výsluch novinárku Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) Karolínu Kiripolskú. Zároveň mu vyčítali, že nekonal vo veci prokurátorky Pavlaninovej.Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR po preskúmaní spisového materiálu v októbri minulého roku zastavil trestné stíhanie vo veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, v ktorej bola podozrivá česká novinárka Ciroková.