Kaufland prichádza s produktami, ktoré sú Balené zodpovedne

10.10.2019 (Webnoviny.sk) - V rámci stratégie znižovania spotreby jednorazových plastov Kaufland prichádza s ďalšími novinkami. Nové ekologickejšie obaly produktov privátnych značiek ponesú označenie "Balené zodpovedne". Už teraz nájdu zákazníci v predajniach Kaufland prvé produkty K-Classic – nemrznúcu zmes do ostrekovačov a slnečnicový kuchynský olej v obaloch, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.Kaufland chce novým označením "Balené zodpovedne" poukázať na produkty, pri ktorých boli na ich obaly použité ekologickejšie materiály, a upriamiť na ne pozornosť zákazníkov. Cieľom spoločnosti je do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu plastov minimálne o 20 % a všetky produkty privátnych značiek predávať v 100 % recyklovateľných obaloch. "Vďaka novému označeniu zákazník na prvý pohľad rozozná, ktoré obaly už prešli zmenou v zmysle nášho záväzku a predstavujú menšiu záťaž pre životné prostredie. Naším cieľom je nielen predávať zodpovedné produkty, ale tiež ich ponúkať v obaloch šetrnejších k životnému prostrediu," vysvetlila Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Napríklad obal slnečnicového kuchynského oleja K-Classic už teraz obsahuje 50 % recyklovaného plastu, vďaka čomu sa ušetrí približne 11,5 tony nového plastu ročne. Kanister na nemrznúcu zmes do ostrekovačov je zase vyrobený zo 100 % recyklovaného plastu. "Tieto produkty sú prvé, ktoré ponesú nové označenie Balené zodpovedne, ďalšie budú postupne pribúdať," dodala Langová.Na označenie týmto logom musia obaly produktov splniť minimálne jedno z týchto kritérií – buď minimálne 80-percentnú recyklovateľnosť, aspoň 30-percentný podiel recyklovaného materiálu, alebo úsporu či zníženie váhy baliaceho materiálu minimálne o 10 %.Ide o ďalší krok v súlade s REset Plastic, stratégiou skupiny Schwarz na zníženie spotreby plastov. Cieľom tejto komplexnej stratégie je zabrániť tvorbe plastov, ich redizajn, recyklácia a likvidácia, ako aj inovácia a osveta. Týmto Kaufland prispieva k znižovaniu spotreby plastov a k uzatvoreniu ich recyklačného cyklu.