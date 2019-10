KONCESIONÁR D4R7 BY MAL BUDÚCI TÝŽDEŇ PREDLOŽIŤ VARIANTY SCENÁROV

Na archívnej snímke asfaltovanie rýchlostnej cesty R7 dňa 2. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) – Koncesionár bratislavského obchvatu by mal budúci týždeň predložiť varianty na rôzne scenáre plánu aj v závislosti od výsledkov testov. Požiadalo ho o to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR s tým, že tieto scenáre by mal koncesionár následne prerokovať so Štátnym stavebným dohľadom. Počas parlamentného hospodárskeho výboru to vo štvrtok uviedol štátny tajomník rezortu dopravy Peter Ďurček.