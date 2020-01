Kaufland prináša v rámci sortimentu nové zodpovedné riešenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Zodpovednosť voči životnému prostrediu v každej oblasti, v ktorej spoločnosť Kaufland pôsobí, je u nej na prvom mieste. Aj dopyt zákazníkov po produktoch ohľaduplných k prírode a ľuďom rastie, preto Kaufland neustále prináša viac zodpovedných produktov. Ich počet sa oproti minulému roku viac ako zdvojnásobil.Kaufland je pritom so šetrnými riešeniami na trhu jedným z lídrov. V rámci svojej stratégie znižovania spotreby plastov začiatkom nového roka skončil s predajom jednorazových igelitových tašiek. "Za životné prostredie, ako aj za to, v akom stave ho zanecháme našim deťom, nesieme zodpovednosť všetci. A práve preto je veľmi potrebná spolupráca celej spoločnosti. Napríklad spoluprácou envirorezortu so zodpovednými obchodníkmi sa nám podarilo znížiť spotrebu igelitových tašiek z pôvodných 466 na obyvateľa na 17, postupne nahrádzať jednorazové plastové výrobky či predchádzať vzniku odpadu," povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla.V rámci svojho zodpovedného prístupu sa Kaufland nezameriava len na znižovanie objemu plastového odpadu, ale aj na sortiment. V ponuke sa nachádza takmer 1 700 rôznych certifikovaných produktov, pričom viac ako polovicu z nich tvoria vlastné privátne značky spoločnosti.Reťazec sa zaviazal, že po novom bude pri výrobe všetkých textilných výrobkov vlastných privátnych značiek, všade, kde je to možné, používať už len biobavlnu s certifikátom Globálneho organického textilného štandardu GOTS. Ten reguluje šetrnú výrobu organických vláken a spoločensky zodpovedné pracovné podmienky. "Produkty s označením GOTS tvoria 18 % našej ponuky zodpovedných produktov, pričom toto číslo sa vlani výrazne zvýšilo. Ešte viac však vzrástol počet produktov zo zodpovedného lesného hospodárstva s certifikátom FSC, ktoré dnes predstavujú 26 % z ponuky zodpovedných produktov," povedal riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Richard Bendík. Tieto certifikáty môžu zákazníci vidieť na privátnych značkách textilného oblečenia Kuniboo a Hip & Hopps, Oyanda, Newletics či Townland alebo Liv&Bo. "Okrem toho biobavlnu používame od roku 2018 aj pri výrobe oblečenia pre našich zamestnancov," dodal Bendík. Nárast zaznamenala aj privátna značka K-Bio, ktorej sortiment oproti minulému roku narástol o viac ako 40 %.Jednou z noviniek, s ktorými Kaufland prišiel v rámci zvyšovania transparentnosti informácií o zodpovednom pôvode potravín, je aj QR kód. Nachádza sa na obaloch rýb a produktov z nich pod privátnymi značkami. Zákazníkom stačí mobilný telefón s aplikáciou na skenovanie QR kódov a prístup na internet. "Pri každom produkte označenom certifikátom MSC si navyše zákazníci môžu byť aj bez skenovania QR kódu istí, že rybacia zložka pochádza zo zodpovedného rybolovu, ktorý využíva trvalo udržateľné praktiky," dodal Bendík.Počas veľtrhu Danubius Gastro predstaví Kaufland jeho nový pilotný projekt predaja čapovanej drogérie. "S konceptom čapovanej drogérie sa spotrebitelia na Slovensku už určite stretli, nie však v obchodných reťazcoch, akým je Kaufland. Tieto výrobky predstavujú nielen udržateľný prístup k životnému prostrediu pri nakupovaní, ale majú aj nezávislý certifikát Eco Garantie, ktorý zaručuje, že boli dodržané prísne ekologické normy a výrobky obsahujú výlučne zložky prírodného pôvodu," vyjadril sa Bendík. Prvý predaj čapovanej drogérie bude spustený na jar 2020 v predajni Kaufland na Trnavskej ceste v Bratislave. Zákazníci budú mať možnosť si do predurčených nádob načapovať univerzálny čistič domácnosti, plákadlo bielizne, prací gél alebo prostriedok na umývanie riadu.O zodpovednom sortimente a nakupovaní bude Kaufland informovať zákazníkov aj vo svojom stánku v rámci veľtrhu Danubius Gastro od 23. do 26. januára 2020 v bratislavskej Inchebe.Inzercia