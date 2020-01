Zložitá situácia automobilového priemyslu sa začína dotýkať aj Slovenska, Volkswagen odvolal zmeny v časti výroby

Zväz má s automobilkami dohodu

Zastavená výroba počas Vianoc

Kritika prijatých zákonov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Celosvetovo zložitá situácia automobilového priemyslu sa začína dotýkať aj Slovenska. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia odvolal zmeny v časti svojej výroby. Konkrétne by sa to malo týkať záveru prvého februárového týždňa.Ako prvý o tom informoval Denník N ."Volkswagen Slovakia produkuje vozidlá na základe výrobného plánu, ktorý sa priebežne aktualizuje. Je potrebné naň flexibilne reagovať aj s ohľadom na zmeny globálnych podmienok a efektívne riadenie výroby," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa automobilky Lucia Makayová.V prípade potreby odvolať zmenu sú podľa nej pracovníci po dohode so zástupcami zamestnancov vždy vopred informovaní."Vtedy zostávajú doma a prislúcha im náhrada mzdy podľa dohodnutých podmienok v kolektívnej zmluve. Aktuálne využívame nástroj konto pracovného času. Na základe vlastného rozhodnutia si môžu zamestnanci prípadne čerpať dovolenku alebo náhradné voľno," objasnila Makayová dopad zmien vo výrobe na zamestnancov.Zväz automobilového priemyslu SR nechcel aktuálnu situáciu v bratislavskej automobilke komentovať a ani sa vyjadriť k tomu, či môžu takéto opatrenia naznačovať nejaké vážnejšie problémy fabriky. "S jednotlivými automobilkami máme dohodu, že nekomentujeme udalosti alebo aktivity, ktoré priamo súvisia s našimi výrobcami automobilov," povedal pre agentúru SITA generálny sekretár zväzu Ján Pribula.Zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia pritom iba prednedávnom ukončili zimnú celozávodnú dovolenku. Tá začala v piatok 20. decembra.Výroba vozidiel v bratislavskom závode sa cez vianočné sviatky úplne zastavila a opätovne bola spustená 8. januára. Naplánované boli napríklad aj prípravné práce pre integráciu nového produktu ŠKODA Karoq. Koncom minulého roka sa totiž rozhodlo o presunutí časti výroby tohto modelu do Bratislavy.Výroba karosérií a lakovanie Škoda Karoq sa bude naďalej realizovať v materskom závode Kvasiny. Následne budú ako tzv. MKD vozidlá (Medium Knocked Down) prevezené do Bratislavy, kde sa uskutoční kompletná montáž. Štart produkcie je plánovaný na jeseň 2020.Volkswagen Slovakia dlhodobo apeluje na zlepšenie podnikateľského prostredia a vyzýva k väčšej stabilite a predvídateľnosti pri prijímaní zákonov."Napriek intenzívnej snahe mnohých podnikateľských subjektov a konštruktívnym návrhom na zlepšenie podnikateľského prostredia zo strany zamestnávateľov k pozitívnym rozhodnutiam neprišlo. Práve naopak, boli schválené viaceré zákonné úpravy, ktoré výrazne zaťažujú rozpočty firiem a navyšujú ich personálne náklady, čím sa znižuje ich konkurencieschopnosť. Ide napríklad o rekreačné poukazy, ďalšie zvyšovanie príplatkov aj v súvislosti so zvyšujúcou sa minimálnou mzdou a podobne," skonštatovala ešte koncom uplynulého roka pre agentúru SITA Makayová.Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 mld. eur.Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, Škoda Citigo. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.Agentúra SITA oslovila aj ostatné automobilky pôsobiace na Slovensku.