Kaufland prináša „Z lásky k tradícii“ poctivú kvalitu od domácich výrobcov

Produktový rad "Z lásky k tradícii" prináša tradičné a poctivé slovenské výrobky od domácich dodávateľov vyrobené podľa pôvodných receptúr zo surovín pochádzajúcich len zo Slovenska. Nájdete tu mliečne výrobky, a to mlieko pochádzajúce od slovenských farmárov z horských a podhorských oblastí podtatranského regiónu, ktoré pozitívne ovplyvňujú jeho vynikajúcu kvalitu a skvelú chuť, lahodné smotanové jogurty vyrábané tradičnou a dlhodobo nemennou receptúrou a kefírové mlieko – zdraviu prospešný kyslomliečny výrobok, ktorý je obľúbeným nápojom k tradičným slovenským jedlám. A postupne sa sortiment bude rozširovať o ďalšie tradičné slovenské produkty."Veríme, že tieto produkty si nájdu stále miesto v nákupných košíkoch našich zákazníkov pre svoju originálnu a nezameniteľnú chuť, ktorú si v našej kampani obľúbili štúrovci so slovami: Tradičná chuť, nemožno mi Ťa neľúbiť," povedala pri tejto príležitosti Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Spoločnosť už v roku 2015 priniesla komunikačnú kampaň "Z lásky k Slovensku", ktorej úlohou bolo ukázať, že jej záleží na slovenských zákazníkoch, dodávateľoch, obchodných partneroch, ale aj mestách a komunitách, v ktorých pôsobí. Vlani Kaufland zameral svoju pozornosť na Slovákov, ktorí vyrábajú domáce poctivé produkty tým, že spustil projekt podpory regionálnych dodávateľov. V tomto smere naďalej pokračuje, čoho dôkazom je aj najnovší produktový rad: "Z lásky k tradícii".Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1230 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 65 prevádzok. Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia značka (2016, 2017) a Zodpovedný predajca (2016). Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk