Kaufland prinesie čerstvé ovocie a zeleninu viac ako 28-tisíc školákom na celom Slovensku

3.9.2020 (Webnoviny.sk) -Reťazec hľadal jednu partnerskú základnú školu pre svoje vybrané predajne na Slovensku. Víťazné školy, ktoré sa v rámci Čerstvých hlavičiek stali partnerskými školami Kauflandu, získali pre viac ako 28-tisíc žiakov dávku čerstvého ovocia a zeleniny – a to vždy raz do týždňa počas celého školského roka 2020/2021. Hlasovaním ich zo všetkých zaregistrovaných škôl vybrali priamo zákazníci Kauflandu.Školy si od reťazca týždenne preberú dovedna viac ako 5,5 tony čerstvého ovocia alebo zeleniny. Prvá dodávka štartuje už 3. septembra. Deti sa môžu tešiť napríklad na hurmikaki, nektárinky, hrozno či banány, ale aj na kaleráb či uhorky.Podľa docentky Lucie Dimunovej, prednostky Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, dodávajú ovocie a zelenina telu vitamíny, minerálne látky a energiu, ktorú deti v škole potrebujú na to, aby sa vedeli sústrediť. "Desiata má u detí priamy vplyv na náladu, pozornosť a schopnosť učiť sa. Preto je počas nej vhodné dopriať deťom práve ovocie a zeleninu,” uvádza docentka Dimunová.Po úspešnom pilotnom ročníku záujem o projekt neustáva. O hlasy zákazníkov súťažilo 189 škôl z celého Slovenska. Celkovo im poslali zákazníci Kauflandu 185 553 hlasov. "Veľmi nás teší, že projekt je úspešný a obľúbený. Verím, že sa bude všetkým zapojeným páčiť rovnako ako tým minuloročným a že opäť privedieme ďalšie deti ku konzumácii ovocia a zeleniny. Podľa skúseností pedagógov z predchádzajúceho ročníka sa totiž u mnohých detí zvýšil príjem ovocia a zeleniny na desiate," vyjadruje nadšenie z úspechu projektu hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová a pokračuje s pripomenutím myšlienky projektu: "Osvojenie si zdravých stravovacích návykov je pre deti veľmi dôležité a my sme radi, že Čerstvými hlavičkami dokážeme rodičom s touto úlohou pomôcť. V Kauflande nám záleží na tom, aby deti boli zdravé a čerstvé ovocie a zelenina sú pre to kľúčom," dodala.Informačný servis