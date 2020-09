Spoločnosť musí vedieť, kto si objednal Kuciakovu vraždu, uviedol Kollár a sudcom adresoval výzvu

povedal Kollár.

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ak sa má vybudovať dôvera v štát, spoločnosť by sa mala dozvedieť, kto stojí za vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej . Povedal to dnes na tlačovom brífingu predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).Rozhodnutie slovenských súdov rešpektuje. Tiež vyjadril vieru, že rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku je postavený na faktoch a na dôkazoch. Tiež uviedol, že politikom neprináleží vplývať na rozhodnutie súdov.Vyzval orgány v trestnom konaní, sudcov a prokurátorov, aby konali tak, aby sa spoločnosť dozvedela, kto bol skutočným objednávateľom vraždy. „Ak máme budovať dôveru v štát, štátne inštitúcie a orgány, justíciu, políciu, tak toto bude jeden veľký biľag, ak sa toto spoločnosť nedozvie,“Dodal, že sa ešte všetko neskončilo a je možné odvolávanie, no musí byť v súlade zo zákonom.