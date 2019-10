Kaufland prinesie regionálne výrobky na celé Slovensko Foto: AdobeStock/Kaufland Foto: AdobeStock/Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (OTS) - Počas dvoch jesenných týždňov však budú vybrané regionálne výrobky dostupné vo všetkých predajniach.Kaufland úspešne spolupracuje s regionálnymi výrobcami už od roku 2017. Zo začiatku spoluprácu nadviazal so šiestimi regionálnymi dodávateľmi, dnes ich je niekoľkonásobne viac. Keďže ide vo veľkej miere o výrobcov s menšou výrobnou kapacitou, ich výrobky sú zvyčajne dostupné len vo vybraných predajniach. S cieľom predstaviť ich sortiment širšej verejnosti sa reťazec rozhodol rozšíriť jeho ponuku počas dvoch týždňov na všetky svoje predajne. Slovenské a regionálne výrobky, to nie je len bryndza, pirohy či džadky. Mnohí lokálni výrobcovia spájajú vo svojich lahodných produktoch tradície s inováciami.,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti KauflandJedným z príkladov spolupráce je aj Farma Východná. Je najvyššie položeným ekologickým hospodárstvom na Liptove. „,“ približujez Farmy Východná.Lokálni výrobcovia dokážu nielen zužitkovať úrodu priamo zo svojich sadov, ale poskytovať aj pracovné príležitosti. Juraj Kulcsar z Baky, kde pôsobí spoločnosť Kulis, hovorí o cieli vyrábať kvalitné a poctivé výrobky, a tým zachovať a sprostredkovať chute Žitného ostrova čo najširšiemu okruhu záujemcov. „“ vysvetľujeObchodný reťazec Kaufland v rozširovaní regionálneho sortimentu neustále pokračuje a priestor v jeho ponuke si môžu nájsť aj ďalší regionálni producenti. Vyzýva preto lokálnych výrobcov, aby neváhali a využili možnosť prihlásiť sa do projektu a spoločne s reťazcom ponúkli regionálne chute vo svojom regióne aj celému Slovensku.Viac informácii nájdu výrobcovia na https://spolocnost.kaufland.sk/o-nas/regionalny-sortiment.html