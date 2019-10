Povrch Slnka má mapovať nový ďalekohľad, pracujú na ňom aj vedci SAV

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. októbra (TASR) - Vedci z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) už viac ako desať rokov spolupracujú na príprave konštrukcie najpresnejšieho ďalekohľadu na mapovanie Slnka. Výstavbu má financovať 15 zúčastnených krajín zo svojich rozpočtov. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.Povrch hviezdy by mal štvormetrový prístroj dokumentovať s rozlíšením na úrovni desiatok kilometrov. Vedci SAV tvrdia, že väčší ďalekohľad na výskum Slnka po skonštruovaní tohto už nebude potrebný. Slovenská strana sa podieľa na vedeckých špecifikáciách a technických riešeniach ďalekohľadu v rámci projektu financovaného zo schémy Horizont 2020.V súčasnosti dokážu vedci pozorovať Slnko na úrovni 100 kilometrov.vysvetlil riaditeľ Astronomického ústavu SAV Peter Gömöry.Výstavba ďalekohľadu bude stáť približne 200 miliónov eur. Financovať by ju malo 15 zúčastnených krajín zo svojich národných rozpočtov. Najviac prostriedkov na jeho financovanie zatiaľ vyčlenilo Španielsko.Slovensko by malo na ďalekohľad prispieť asi jeden až jeden a pol percenta z celkovej sumy, približne dva až tri milióny eur. Gömöry verí, že SR projekt podporí.zdôvodňuje.Astronómovia SAV skúmajú v súčasnosti Slnko na najväčšom európskom ďalekohľade, ktorý prevádzkuje konzorcium troch nemeckých inštitútov a je umiestnený na ostrove Tenerife. Na tomto prístroji získavajú pozorovací čas pravidelne, na základe svojich znalostí a expertízy.