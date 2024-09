Kaufland prispel k ekonomickému rastu Slovenska sumou takmer 2 miliardy eur

Významný ekonomický dopad Kauflandu

ILUSTRAČNÉ PRÍKLADY EKONOMICKEJ HODNOTY KAUFLANDU:



Celková vytvorená hodnota Kauflandom v hodnote 1 960 mil. eur by umožnila obciam a mestám financovať výdavky na budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva počas 10-tich rokov.[i]



Ak vezmeme do úvahy náklady na vodičské oprávnenie skupiny B v sume 900 EUR a ročný plat vodičov MHD vo výške 26 400 EUR, tak vďaka celkovej ekonomickej hodnote vygenerovanej Kauflandom by bolo možné uhradiť ročné náklady na 500 vodičov MHD nielen na celoštátnej úrovni, ale aj v 27 okresoch na Slovensku, kam Kaufland distribuuje vygenerovanú ekonomickú hodnotu.[ii]



Ekonomickou hodnotou, ktorú Kaufland vygeneroval pre beneficienta "štát" v sume 251 mil. EUR by bolo možné zaplatiť 1200 učiteľov, čo by umožnilo financovať chýbajúce učiteľské miesta počas piatich rokov (pri scenári 2 100 chýbajúcich učiteľov ročne)[iii]. Pričom v tomto je zohľadnená aj predpokladaná výška dane z príjmov, ktorú zaplatia spoločníci spoločnosti Kaufland na Slovensku zo zisku spoločnosti, a to vo výške viac ako 22 miliónov eur (ide o sumu približne 22 036 022 eur).



Podpora zamestnanosti a rozvoja regiónov

Pozitívny vplyv na rozvoj Prešovského kraja

V Bratislavskom kraji chýba viac ako 9 500 miest v škôlkach. Uspokojenie všetkých žiadostí o miesto v škôlke v Bratislavskom kraji by si tak vyžadovalo investíciu v hodnote 85 mil. EUR. Hodnotou vygenerovanou Kauflandom do Bratislavského kraja by bolo možné uspokojiť tento dopyt 5-násobne. [iv]



Ak by Kaufland, svoju vytvorenú ekonomickú hodnotu vo výške 1 960 mil. eur nasmeroval do piatich okresov s najväčším nedostatkom zdravotníckeho personálu, bolo by možné ročne odfinancovať až 8 767 zdravotných sestier, čo je 13 krát viac v porovnaní s aktuálnym stavom[v].



Spolupráca s lokálnymi dodávateľmi

PRÍKLADY ÚSPEŠNEJ SPOLUPRÁCE KAUFLANDU S LOKÁLNYMI DODÁVATEĽMI

Rodinná farma TEKVIČKA, Malý Cetín



Malá rodinná farma Tekvička v okolí Nitry pestuje zeleninu od roku 1991. Okrem 11 odrôd zemiakov aj cibuľu, tekvicu, ale tiež pšenicu, horčicu či mak. Zamestnáva 6 členov rodiny a 14 zamestnancov a v sezóne aj brigádnikov. Ročne vypestuje na 320 hektároch 6,8 mil. kilogramov zemiakov a 300 tisíc kilogramov cibule.



Farma Tekvička začala svoju zeleninu dodávať do Kauflandu minulý rok a ako hovorí Marta Kozárová, táto spolupráca je pre nich na nezaplatenie. "Pri malých odberateľoch sme sa často nemohli spoľahnúť na úhrady faktúr, Kaufland je však férový obchodný partner, o ktorého sa môžeme oprieť. Tento rok od nás odoberie viac ako tretinu našej produkcie, a to nám dáva veľký pocit istoty."



Remeselný pivovar NILIO, Liptovský Mikuláš



Malý remeselný pivovar Nilio z Liptova je na trhu od roku 2020 a cieľom vyrábať a ponúkať na trhu kvalitné nealkoholické pivá. Má 6 zamestnancov, ročná produkcia pivovaru je 170 000 litrov piva a v jeho portfóliu nájdete 6 nealkoholických pív a 2 alkoholické pod značkou Nilio. S Kauflandom spolupracuje od pandémie.



Matúš Kozina, riaditeľ pivovaru NILIO: "Obdobie pandémie by sme bez Kauflandu zrejme nezvládli. Zo začiatku sme produkciu dodávali do predajní v okolí Liptovského Mikuláša, takže sme nemuseli zastaviť výrobu, dnes sa 4 druhy nealkoholického piva predávajú v celej sieti reťazca. Postupne nás začali spoznávať zákazníci z celého Slovenska."



Bánovecká mliekareň Milsy



Mliekareň v Bánovciach nad Bebravou vznikla v roku 1954. Po nežnej revolúcii ju odkúpili rakúske rodinné firmy. Sídlo, výrobu ponechali na Slovensku, rovnako tak ponechali tradičné receptúry výroby mliečnych výrobkov – najmä syrov, smotanových nátierok, tvarohu, jogurtov a masla. Minulý rok presiahla tržby 50 mil. Zamestnáva takmer 300 ľudí z Bánoviec a okolia.



Mlieko odoberá prioritne od dvadsiatich regionálnych farmárov, ktorí majú medzi Strážovskými vrchmi a Považským Inovcom. V roku 2018 od nich nakúpili 33 miliónov litrov mlieka, vlani to bolo až 51 miliónov litrov. Obchodný riaditeľ Milsy, Bohuslav Šiko: "Aj vďaka spolupráci s Kauflandom môžeme dlhodobo naplánovať odbery čerstvého mlieka od fariem v okolí, kde sa o zvieratá starajú desiatky poľnohospodárov. To, že u nás našli pravidelný odbyt, im umožňuje využívať úrodnú oblasť tunajšieho regiónu na chov dobytka." S Kauflandom spolupracuje Milsy od jeho vstupu na Slovensko, teda 24 rokov.



Kaufland, so svojimi 79 predajňami a 7 894 zamestnancami (v obchodnom roku končiacom k 29.02.2024), vytvoril výrazný priamy, nepriamy a vyvolaný ekonomický dopad na území Slovenska. Priamy ekonomický prínos predstavuje 1,041 miliardy EUR, pričom nákupy od slovenských dodávateľov tvorili viac ako 800 miliónov EUR z tejto sumy. Nepriamy dopad dosahuje hodnotu 206 miliónov eur, pričom zahŕňa náklady na zamestnancov, správu majetku a položky súvisiace s podporou športu, sponzoringu a CSR (2,8 mil. eur). Vyvolaný ekonomický dopad, teda multiplikačný efekt pôsobenia Kauflandu v slovenskej ekonomike, je odhadovaný na 712,8 milióna EUR.Z výsledkov vyplýva, že každé 1 euro, ktoré vytvorí spoločnosť Kaufland na Slovensku má potenciál vytvoriť dodatočných 56 centov v slovenskej ekonomike.V tomto období Kaufland priamo zamestnával 7 894 ľudí, pričom vďaka jeho pôsobeniu podporil celkovo 47 100 pracovných miest. Celkové výdavky do miezd a benefitov dosiahli hodnotu 149 miliónov EUR, z čoho 73 % smerovalo do regiónov mimo Bratislavského kraja. Kaufland tak významne prispieva k rozvoju slovenských regiónov a podpore lokálnych komunít.Štúdia tiež poukazuje na pozitívny dopad Kauflandu v Prešovskom kraji, ktorý patrí medzi ekonomicky najslabšie regióny na Slovensku. Spoločnosť tu vytvorila hodnotu 186 miliónov EUR, ktorá bola distribuovaná do 35 miest v 12 okresoch kraja. Príjemcami tejto hodnoty sú najmä lokálni výrobcovia potravín, ako sú mliekarne, pekárne a výrobcovia mäsových výrobkov.Kaufland dlhodobo podporuje slovenských dodávateľov, pričom v tomto obchodnom období spolupracoval so 1 778 domácich dodávateľov, ktorý mu dodávali tovary a služby v hodnote vyššej ako 900 mil. EUR milióna EUR bez DPH. Reťazec je lídrom v počte vystavení slovenských výrobkov na pultoch svojich predajní, čo potvrdzuje aj štúdia renomovanej agentúry GfK.