Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bystrík
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Kaufland prispel k rastu slovenskej ekonomiky sumou vyše 2,25 miliardy eur


Tagy: ekonomika PR

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. (ďalej Kaufland) prispela v obchodnom roku 2024[1] k rastu slovenského hospodárstva v celkovej hodnote 2,254 miliardy eur. Výrazne podporuje rozvoj regiónov, domácu ...



Zdieľať
kaufland dnes ma na slovensku 85 predajni 676x451 11.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. (ďalej Kaufland) prispela v obchodnom roku 2024[1] k rastu slovenského hospodárstva v celkovej hodnote 2,254 miliardy eur. Výrazne podporuje rozvoj regiónov, domácu spotrebu aj slovenských dodávateľov, ktorých produkty dlhodobo tvoria významnú časť jej sortimentu. Vyplýva to zo sociálno-ekonomickej štúdie, ktorú pripravila spoločnosť Kaufland v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko.

Ekonomický prínos, ktorý cíti celá krajina


Dopad činnosti Kauflandu má zásadný vplyv na rozvoj slovenskej ekonomiky, a to nielen v oblasti verejných financií, ale aj zamestnanosti, podpory domácich dodávateľov a spotreby domácností. Celková hodnota vytvorená spoločnosťou za jediný obchodný rok dosiahla 2,254 miliardy eur. Ide o sumu, ktorá by postačovala na výstavbu takmer dvoch moderných nemocníc s kapacitou 950 lôžok, čo dobre ilustruje, aký reálny prínos môže mať obchodný reťazec pre kvalitu života v krajine.


227 mil. € zaplatil Kaufland vo forme priamych daní, odvodov a poplatkov.


227 mil. € zaplatil Kaufland vo forme priamych daní, odvodov a poplatkov.Foto: Kaufland

Pridaná hodnota pre krajinu viac ako 700 miliónov


Kaufland podľa štúdie prispel v minulom obchodnom roku k slovenskému HDP sumou 707,12 miliónov eur, čím vytvoril reálnu pridanú hodnotu pre krajinu aj regióny. Táto hodnota vzniká nielen v predajniach a logistickom centre, ale aj u slovenských dodávateľov. Už od vstupu na slovenský trh v roku 2000 napĺňa Kaufland svoj záväzok podporovať tunajších dodávateľov, o čom svedčí aj skutočnosť, že podiel dodávateľov so sídlom na Slovensku sa dlhodobo pohybuje na úrovni 60 %. Príspevok k slovenskému hospodárstvu má pritom konkrétnu podobu – napríklad pridaná hodnota, ktorú Kaufland vytvoril, by pokryla výstavbu 23 moderných škôl s kapacitou takmer 1 000 detí pre každú z nich.

227 miliónov pre verejné financie


Silný je aj prínos pre verejné financie. Len za minulý obchodný rok odviedol Kaufland do štátneho rozpočtu 227,79 milióna eur vo forme priamych daní, odvodov a poplatkov. Tento objem je porovnateľný s dvojročným rozpočtom na prevádzku MHD v Bratislave. Transparentný prístup k daňovým povinnostiam a zodpovedné podnikanie robia zo spoločnosti férového partnera aj pre štát.


Kaufland má silný ekonomický dopad vo všetkých častiach Slovenska.


Kaufland má silný ekonomický dopad vo všetkých častiach Slovenska.Foto: Kaufland

Reálny prínos pre všetky kraje


Kaufland má silný ekonomický dopad vo všetkých častiach Slovenska. Najviac ekonomickej aktivity vytvára v Bratislavskom kraji, kde produkcia dosiahla viac ako 641 miliónov eur. Výrazný prínos zaznamenal aj v Košickom (285 mil. €), Trnavskom (270 mil. €), Žilinskom (262 mil. €) a Nitrianskom kraji (258 mil. €).

Trenčiansky kraj je príkladom priameho zamestnaneckého dopadu, aj vďaka logistickému centru v Ilave, v ktorom vytvára viac než 2 000 pracovných miest. Nitriansky región zas profituje z dlhodobých dodávateľských vzťahov. Ekonomický efekt Kauflandu tak presahuje hranice predajní a veľkých miest – pomáha vytvárať a udržať pracovné príležitosti, posilňuje regionálnych výrobcov naprieč Slovenskom a prináša priamy prínos do verejných financií.

Celé znenie sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2024 nájdete na tomto linku: CSR správy | Kaufland

Vplyv spoločnosti Kaufland za obchodný rok 2024



  • 2,25 mld. € prispel Kaufland k rastu slovenského hospodárstva

  • 707,12 mil. € pridaná hodnota Kaufland pre HDP

  • 227 mil. € zaplatil Kaufland vo forme priamych daní, odvodov a poplatkov


[1] Obchodný rok 2024 predstavuje obdobie od 1.3.2024 – 28.2.2025

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Kaufland prispel k rastu slovenskej ekonomiky sumou vyše 2,25 miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ekonomika PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mars dosiahol ďalšie absolútne zníženie emisií skleníkových plynov o 1,9 %
<< predchádzajúci článok
Chcete nové auto? Teraz si ho môžete vďaka celoplošným bonusom na modely značky Škoda kúpiť ešte lacnejšie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 