Kaufland prispel k rastu slovenskej ekonomiky sumou vyše 2,25 miliardy eur
Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. (ďalej Kaufland) prispela v obchodnom roku 2024[1] k rastu slovenského hospodárstva v celkovej hodnote 2,254 miliardy eur. Výrazne podporuje rozvoj regiónov, domácu ...
Zdieľať
11.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. (ďalej Kaufland) prispela v obchodnom roku 2024[1] k rastu slovenského hospodárstva v celkovej hodnote 2,254 miliardy eur. Výrazne podporuje rozvoj regiónov, domácu spotrebu aj slovenských dodávateľov, ktorých produkty dlhodobo tvoria významnú časť jej sortimentu. Vyplýva to zo sociálno-ekonomickej štúdie, ktorú pripravila spoločnosť Kaufland v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko.
Dopad činnosti Kauflandu má zásadný vplyv na rozvoj slovenskej ekonomiky, a to nielen v oblasti verejných financií, ale aj zamestnanosti, podpory domácich dodávateľov a spotreby domácností. Celková hodnota vytvorená spoločnosťou za jediný obchodný rok dosiahla 2,254 miliardy eur. Ide o sumu, ktorá by postačovala na výstavbu takmer dvoch moderných nemocníc s kapacitou 950 lôžok, čo dobre ilustruje, aký reálny prínos môže mať obchodný reťazec pre kvalitu života v krajine.
Kaufland podľa štúdie prispel v minulom obchodnom roku k slovenskému HDP sumou 707,12 miliónov eur, čím vytvoril reálnu pridanú hodnotu pre krajinu aj regióny. Táto hodnota vzniká nielen v predajniach a logistickom centre, ale aj u slovenských dodávateľov. Už od vstupu na slovenský trh v roku 2000 napĺňa Kaufland svoj záväzok podporovať tunajších dodávateľov, o čom svedčí aj skutočnosť, že podiel dodávateľov so sídlom na Slovensku sa dlhodobo pohybuje na úrovni 60 %. Príspevok k slovenskému hospodárstvu má pritom konkrétnu podobu – napríklad pridaná hodnota, ktorú Kaufland vytvoril, by pokryla výstavbu 23 moderných škôl s kapacitou takmer 1 000 detí pre každú z nich.
Silný je aj prínos pre verejné financie. Len za minulý obchodný rok odviedol Kaufland do štátneho rozpočtu 227,79 milióna eur vo forme priamych daní, odvodov a poplatkov. Tento objem je porovnateľný s dvojročným rozpočtom na prevádzku MHD v Bratislave. Transparentný prístup k daňovým povinnostiam a zodpovedné podnikanie robia zo spoločnosti férového partnera aj pre štát.
Kaufland má silný ekonomický dopad vo všetkých častiach Slovenska. Najviac ekonomickej aktivity vytvára v Bratislavskom kraji, kde produkcia dosiahla viac ako 641 miliónov eur. Výrazný prínos zaznamenal aj v Košickom (285 mil. €), Trnavskom (270 mil. €), Žilinskom (262 mil. €) a Nitrianskom kraji (258 mil. €).
Trenčiansky kraj je príkladom priameho zamestnaneckého dopadu, aj vďaka logistickému centru v Ilave, v ktorom vytvára viac než 2 000 pracovných miest. Nitriansky región zas profituje z dlhodobých dodávateľských vzťahov. Ekonomický efekt Kauflandu tak presahuje hranice predajní a veľkých miest – pomáha vytvárať a udržať pracovné príležitosti, posilňuje regionálnych výrobcov naprieč Slovenskom a prináša priamy prínos do verejných financií.
Celé znenie sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2024 nájdete na tomto linku: CSR správy | Kaufland
[1] Obchodný rok 2024 predstavuje obdobie od 1.3.2024 – 28.2.2025
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland prispel k rastu slovenskej ekonomiky sumou vyše 2,25 miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.
