Kaufland spúšťa charitatívny projekt na podporu aktivít, aby rodiny zostali spolu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2020 (Webnoviny.sk) -Projekt charitatívneho adventného kalendára s názvom Daruj úsmev dvakrát, ktorý v roku 2018 Kaufland priniesol v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar po prvý raz, je v tomto predvianočnom období opäť pripravený pomáhať."Trávenie Vianoc v kruhu blízkych nie je samozrejmosťou. Špeciálne pre všetky rodiny s deťmi v núdzi, ktorým kvôli náročným životným situáciám hrozí dlhodobé odlúčenie začínajúce sa umiestnením detí do detských domovov. Prostredníctvom tohtoročného adventného kalendára chceme prispieť k tomu, aby aj napriek zhoršenej situácii spôsobenej aktuálnym dianím mohli rodiny zostať spolu," uviedla Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Projekt Daruj úsmev dvakrát môžu zákazníci podporiť zakúpením charitatívneho adventného kalendára s motívom detskej rozprávky. Za každý predaný kalendár daruje Kaufland 0,10 eur organizácii Úsmev ako dar, ktorá výťažok použije na pomoc rodinám v ťažkej životnej situácii. Počas prvého ročníka projektu sa na Slovensku podarilo predať viac ako 178-tisíc kusov adventných kalendárov a reťazec sumu zaokrúhlil na 20-tisíc eur. Táto suma bola použitá na vzdelávanie detí z detských domovov a na ich prípravu na osamostatnenie sa po dosiahnutí dospelosti."Projekt Daruj úsmev dvakrát má pre naše občianske združenie nesmierny význam. V dôsledku pandémie narastá počet rodín, ktorým hrozí strata domova a rozpad rodiny. Obracajú sa na nás s rôznymi prosbami o pomoc. Kúpou adventného kalendára pomôžete rodinám, aby aj napriek ťažkým časom zostali spolu so svojimi deťmi. Za každý jeden detský úsmev už teraz ďakujeme," komentuje daný projekt pani Mária Soboličová, manažérka pre fundraising Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev.Tohtoročný príbeh sprievodnej kampane opäť predstaví vtáčika Kiwiho, zvieracieho hrdinu prvého ročníka projektu. Kiwi rozpovie príbeh o búrke, ktorá jeho rodine zobrala domček a s ním aj istotu a bezpečie. Ostatné zvieratká spoja svoje sily a spoločne pomôžu celej rodine v krízovej situácii. Myšlienku kampane a potrebu pomáhať si tak Kiwi prostredníctvom kresleného príbehu priblíži aj tým najmenším. Rovnaký osud totiž tento rok pre pandémiu môže hroziť viacerým rodinám. Viac o projekte sa dozviete na webovej stránke www.kaufland.sk/kiwihladadomov Informačný servis