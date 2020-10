Prečo sú dnes ryby také dôležité?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2020 (Webnoviny.sk) -Priemerný Nór zje ročne až 52 kilogramov rýb, priemerný Európan 22 kilo a priemerný Slovák len 8 kíl rýb za rok. Ďaleko zaostávame nielen za severanmi, ale aj za Európskym priemerom. Oberáme sa tým o viacero zdravotných benefitov, ktoré nám pravidelná konzumácia rýb môže priniesť.Nie je žiadnym prekvapením, že ryby sú v severských krajinách populárnym jedlom. Krajiny ako Island či Nórsko majú rozvinutý rybársky priemysel, ale to ani zďaleka nie je jediný dôvod, prečo tak obľubujú konzumáciu rýb. Ryby sú totiž bohaté na vitamín D, ktorý je pre severanov priam životne dôležitý.Vitamín D je pre ľudský organizmus prospešný na viacerých frontoch. Podporuje efektívne fungovanie imunitného systému, pomáha udržiavať zdravé kosti a zuby a podporuje správne fungovanie svalov. Počas letných mesiacov ho dokážeme získavať zo slnka, no na jeseň a cez zimu nie je naša pokožka vystavovaná dostatočnému množstvu slnečného svitu. V severských krajinách je tento problém ešte akútnejší. O to viac si preto dávajú záležať na dopĺňaní vitamínu D z rybieho mäsa.Mali by sme si z nich vziať príklad. Okrem vitamínu D sú ryby aj výborným zdrojom omega-3 mastných kyselín. Tie podporujú normálnu a zdravú funkciu srdca a ciev. Navyše sú dobré pre zdravie mozgu, podporujú pamäť, pomáhajú zmierňovať príznaky depresií a chránia zrak. "Sú nevyhnutné pre mentálne funkcie a priaznivo podporujú aj psychickú kondíciu, zlepšujú pamäť, sústredenosť a potláčajú aj poruchy spánku. Tým zabraňujú alebo znižujú riziko vzniku depresií a pocitov úzkosti," vysvetľuje ich prínosy výživová špecialistka Janka Trebulová.Nie každý druh rýb je ale bohatý na vitamín D a omega-3 mastné kyseliny. Sladkovodné ryby z našich končín v tomto ohľade zaostávajú za tučnými morskými rybami. Najväčšiu dávku týchto živín nájdete v lososovi, makrele alebo tuniakovi.Samozrejme, nie každému sú ryby po chuti. V tom prípade vyskúšajte výživový doplnokodna mesiac zdarma len za cenu poštovného a bez akýchkoľvek záväzkov. Obsahuje kvalitný olej z nórskych lososov, ktorý sa pýši označením najčerstvejší rybí olej na svete. Na zaistenie dennej dávky omega-3 mastných kyselín a vitamínu D stačia už 2 kapsuly.Viac informácií OmegaMarine Forte+ a zdravotných benefitoch omega-3 mastných kyselín získate na stránke www.omegamarineforte.sk alebo na telefónnom čísle 0800 444 204.Informačný servis