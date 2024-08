Kaufland spúšťa vo všetkých predajniach novinku, spotrebiteľom umožní nákupy v tichu

15.8.2024 (SITA.sk) -Z ticha sa dnes stal doslova nedostatkový tovar, pretože v kanceláriách, vo výťahu, v reštauráciách, v obchode aj pri športe sa stali súčasťou nášho života zvukové stimuly, či už v podobe hudby alebo hovoreného slova. Neustále prúdenie zvukov však nie je pre mozog prirodzené, nedokáže sa totiž sústrediť na viac ako jednu vec. V prestimulovanom prostredí preto prirodzene klesá jeho produktivita a naopak, zvyšuje sa stres, napätie i únava. Uvedomuje si to aj obchodný reťazec, a tak spúšťa vo všetkých predajniach Tichú hodinku, ktorá umožní zákazníkom v čase od 11:00 do 12:00 hodiny nakupovať nerušene a v pokoji.hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Firemnej komunikácie Kaufland Slovensko, v.o.s.Hluk má na duševné zdravie výrazný vplyv, aj preto je vhodné vyhľadávať miesta či situácie, kde si človek môže vychutnať chvíle ticha. V Kauflande si ho zákazníci dlhodobo môžu dopriať každý deň aj počas výberu potravín, v čase, kedy v jeho predajniach po celom Slovensku prebehne Tichá hodinka. Pre obchodný reťazec je to spôsob, ako spotrebiteľom nielen spríjemniť nakupovanie, ale zároveň ich odľahčiť od množstva zvukových stimulov, ktorým sú počas bežného dňa pravidelne vystavovaní.vysvetľuje psychológ Michal Bača z Ligy za duševné zdravie a pokračuje:Podľa odborníka z Ligy za duševné zdravie má ticho významný pozitívny vplyv na ľudský mozog, pomáha znižovať hladinu stresových hormónov, môže tiež podporovať regeneráciu mozgových buniek. Umožňuje lepšie sa sústrediť, čo vedie k vyššej produktivite a efektivite pri akejkoľvek činnosti, ktorú práve vykonávame. O to viac je dôležité naučiť sa ho znovu vychutnávať všade, kde je to možné. Najnovšie aj v Kauflande, kde spotrebitelia nájdu pod jednou strechou veľký výber produktov a kde do bohatej ponuky sortimentu pribudol aj nedostatkový tovar v podobe ticha.Informačný servis