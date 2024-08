Moskva sa obáva rýchleho postupu Ukrajincov na sever Kurskej oblasti, tvrdí Inštitút pre štúdium vojny

15.8.2024 (SITA.sk) - Moskva má podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) obavy, že ukrajinská armáda, ktorá prenikla do ruskej Kurskej oblasti, by mohla rýchlo postupovať ďalej na sever.Inštitút v tejto súvislosti poukazuje na to, že podľa satelitných snímok spoločnosti Maxar z 12. augusta Rusi budujú nové obranné pozície, vrátane zákopov a priekop, južne od mesta Ľgov popri ceste spájajúcej ukrajinské mesto Hluchiv a ruské mestá Ryľsk a Ľgov.Táto cesta sa nachádza severozápadne od ruského mesta Sudža. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.