Kaufland štartuje galaktickú vianočnú kampaň so Star Wars Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Kaufland štartuje galaktickú vianočnú kampaň so Star Wars Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Kaufland štartuje galaktickú vianočnú kampaň so Star Wars Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Kaufland štartuje galaktickú vianočnú kampaň so Star Wars Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Kaufland štartuje galaktickú vianočnú kampaň so Star Wars Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (OTS) - Obchodný reťazec sa spojil so spoločnosťou Disney pri príležitosti uvedenia novej epizódy „Star Wars: „Vzostup Skywalkera“ do slovenských kín dňa 19. decembra 2019. Vznikla tak vianočná kampaň s podtitulom: „Vianoce. Také dobré, ako nikdy predtým“. Príbeh hovorí o nekonečnom boji Temnej a Svetlej strany Sily. V reálnom svete je to však oveľa jednoduchšie, často to závisí od toho, ako sa voči sebe správame a ako pôsobia naše činy na iných.Hlavnou postavou tohtoročného vianočného spotu Kauflandu je chlapec, ktorého pokúša Temná strana, no zároveň sa niekedy ukážu jeho pozitívne vlastnosti. Hnevá mladšieho chlapca, robí mu zle a zničí mu snehuliaka. Na druhej strane sa zachová príkladne ako Jedi, keď pomôže staršej pani s nákupom. Nakoniec všetko dobre dopadne vďaka vianočnému darčeku v podobe svetelného meča, ktorý ukáže chlapcovi tú správnu cestu. Rozhodne sa pre Svetlú stranu a nezištne daruje svoj svetelný meč chlapcovi, ktorému predtým robil zle.“ vysvetľuje, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Televízny spot tvorí základ pre komplexnú kampaň.V predvianočnom období čaká na fanúšikov Star Wars aj exkluzívna vernostná akcia – zberateľské karty zobrazujúce charaktery z epizód I – IX. Kolekcia obsahuje celkom 48 kariet, časť z nich je k dispozícii aj s hologramovým efektom. Spolu s kartami bude k dispozícii špeciálny zberateľský album, ktorý bližšie vysvetľuje filozofiu Jedi v zmysle „Ovládni svoju silu: Mysli ako Jedi. Konaj ako Jedi. Ži ako Jedi. “ Za každý nákup v minimálnej hodnote 10€ alebo za nákup špeciálnych produktov získajú zákazníci balík s 2 kartami Star Wars.Dôležitou súčasťou kampane je aplikácia „K-Master“ vyvinutá špeciálne pre Kaufland, s ktorou sa na cestu od učňa až po Majstra Jedi môže vydať každý. Aplikácia „K-Master“ ponúka množstvo zaujímavých hier, kvízov a inovatívnych funkcií, medzi ktoré patrí aj možnosť virtuálnej a rozšírenej reality. Vďaka aplikácii sa ponoríte do sveta Star Wars a stanete sa Majstrom Jedi v každej predajni Kaufland, pričom vám na to stačí len smartfón.V rámci kampane so Star Wars Kaufland uvádza na trh módnu líniu pre ženy, mužov aj deti, ktorá bola navrhnutá špeciálne pre reťazec. Kolekcia obsahuje oblečenie na voľný čas a na spanie s dizajnom Star Wars a výrokmi z filmov. Všetky kúsky sú vyrobené z biobavlny a zabalené v ekologickom udržateľnom obale. Nájdete ich exkluzívne len v Kauflande.Televízny spot bol vyvinutý interne pod vedeným Holgera Oehrlicha. Produkcia spotu bola zverená BLM Film a režisérovi Alessandro Pacciani. Hudba k spotu bola skomponovaná Yessian Music.