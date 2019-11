Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. novembra (TASR) - Pri pozemkových úpravách bude možné ustanoviť opatrovníka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Novelu zákona v stredu schválil parlament. Nadobudnúť účinnosť by mala 1. februára 2020.V aplikačnej praxi podľa MPRV pomerne často nastávajú prípady, keď nie je možné ani po využití všetkých dostupných možností zistiť právneho nástupcu vlastníka pozemku, ktorý zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho. V takýchto prípadoch potom nastáva situácia, kedy sa konanie zbytočne predlžuje, dokonca aj o niekoľko rokov. Predmetná legislatívno-technická úprava zavádza v danom prípade ešte pred tým, ako bude známy okruh dedičov, možnosť okresnému úradu ustanoviť takému vlastníkovi pozemku opatrovníka výlučne na účely konania o pozemkových úpravách.Elektronické podanie sa podľa agrorezortu podáva prostredníctvom určeného elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností. Použitie špecializovaných elektronických formulárov umožňuje využívať automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami.Uvedeným ustanovením sa podľa MPRV má zabezpečiť ochrana vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, tak ako ju garantuje aj Ústava SR, a to jednoznačným zabezpečením poradia jednotlivých doručených elektronických podaní. Tým sa vylúči právna neistota podávateľa v prípade súbehu podaní k tej istej nehnuteľnosti a zabráni prípadným podvodným konaniam.V prípade, že elektronické podanie nebude podané v súlade so zákonom, nebude mať podľa agrorezortu pre okresný úrad žiadne účinky, a teda nebude mať vplyv ani na poradie zápisov. O tom, že podanie nebolo podané v súlade so zákonom a o dôsledkoch z toho plynúcich, okresný úrad vyrozumie odosielateľa. Zároveň sa ustanovuje, že ak bol zaplatený správny poplatok, okresný úrad tento poplatok vráti odosielateľovi. O vrátení správneho poplatku vydá okresný úrad rozhodnutie.Novela zákona sa tiež dopĺňa o ustanovenie, že okresný úrad zverejní každoročne k 30. aprílu predbežný údaj o obvyklej výške nájomného za predchádzajúci rok pre každé katastrálne územie. Nájomca môže do 15. mája príslušného roka požiadať okresný úrad o preverenie, či ním poskytnuté údaje boli použité na stanovenie predbežného údaja o obvyklej výške nájomného za predchádzajúci rok.V súvislosti s požiadavkou Európskej komisie o prijatie opatrení na zvýšenie transparentnosti a zároveň riešenia potreby vedenia centrálnej evidencie právnych vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom vyplynula potreba rozšíriť okruh osôb, ktoré sú povinné viesť evidenciu nájomných vzťahov a údaje z tejto evidencie poskytovať okresnému úradu. Doterajšia právna úprava sa vzťahovala výlučne na osoby pri prevádzkovaní podniku. Vzhľadom na to, že aj fyzické osoby nepodnikatelia majú možnosť žiadať o priame podpory, bolo potrebné rozšíriť okruh povinných osôb aj o tieto osoby.