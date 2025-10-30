Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Kaufland v Košiciach otvoril modernú predajňu so zelenou strechou a dažďovými záhradami


Nová predajňa s rozlohou 3 100 m² sa nachádza na sídlisku Ťahanovce a zamestnáva desiatky miestnych obyvateľov. Svoju prvú predajňu v Poprade Kaufland otvoril v roku 2000, dnes ich má ...



Zdieľať
foto 1 2 676x508 30.10.2025 (SITA.sk) - Nová predajňa s rozlohou 3 100 m² sa nachádza na sídlisku Ťahanovce a zamestnáva desiatky miestnych obyvateľov.


Svoju prvú predajňu v Poprade Kaufland otvoril v roku 2000, dnes ich má na Slovensku už 86. Reťazec patrí medzi kľúčových maloobchodných predajcov, zamestnávateľov i partnerov pre domácich výrobcov. Za 25 rokov výrazne prispel k rozvoju viacerých regiónov, vrátane východného Slovenska. Najnovšia predajňa Pri Hati, Košice-Sever zabezpečí množstvo pracovných miest pre miestnych obyvateľov, regionálni výrobcovia získajú dôležité strategické miesto na predaj svojich výrobkov. V neposlednom rade, Košičanom sa bude nakupovať zase o niečo jednoduchšie.

V novootvorenom Kauflande zabezpečujú komfortné nákupy aj inovatívne riešenia ako
samoobslužné pokladnice.
samoobslužné pokladnice.Foto: Kaufland
samoobslužné pokladnice.Foto: Kaufland


"Našou dlhodobou prioritou je ponúkať zákazníkom kvalitné a cenovo výhodné výrobky. Veríme, že práve dostupnosť, široký výber tovaru a technológie ako samoobslužné pokladnice či služba K-SCAN, ktoré uľahčujú každodenné nákupy, sú dôvodmi, prečo sa k nám radi vracajú. Aby boli ich nákupy ešte pohodlnejšie, otvorili sme našu už štvrtú prevádzku v Košiciach," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na ulici Pri Hati 3854/3 v Košiciach nájdu zákazníci všetko, čo od Kauflandu očakávajú – široký výber tovaru za výhodné ceny, každý deň čerstvé ovocie a zeleninu a obľúbené privátne značky ako K-Classic, K-Favourites, K-Free či K-Take it veggie. Nechýbajú ani produkty od slovenských výrobcov pod značkou K-Z lásky k tradícii, od mliečnych a mäsových výrobkov až po potraviny pre najmenších. Zákazníci vybavia svoj nákup rýchlo a pohodlne vďaka desiatim samoobslužným a šiestim klasickým pokladniciam. K dispozícii sú aj štyri zberné automaty na PET fľaše, plechovky a sklo. Zálohový bon z automatu je možné uplatniť v ktoromkoľvek Kauflande na Slovensku, reťazec tak zákazníkom opäť zjednodušuje nakupovanie a podporuje ich zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Predajňu otvorili riaditeľ Martin Fertáč a oblastní riaditelia spoločnosti Kaufland Kristián Gaľa a
Miroslav Čorba (foto zľava).
Miroslav Čorba (foto zľava).Foto: Kaufland
Miroslav Čorba (foto zľava).Foto: Kaufland

Riešenia šetrné voči životnému prostrediu sú v Kauflande štandardom


Nová predajňa bola navrhnutá s dôrazom na trvalú udržateľnosť. Zelená strecha s fotovoltikou pomáha znižovať uhlíkovú stopu a zlepšuje energetickú efektivitu budovy. Dažďové záhrady zachytávajú zrážkovú vodu zo spevnených plôch a slúžia ako prírodné retenčné systémy. Drenážna dlažba na časti parkoviska opäť podporuje vsakovanie vody a zmierňuje prehrievanie okolia. Predajňa využíva aj odpadové teplo z chladiacich systémov a tepelných čerpadiel využívaných na vykurovanie a chladenie priestorov. Na priestrannom parkovisku s 260-timi miestami nechýbajú vyhradené miesta pre rodiny s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením ani dve nabíjačky pre elektromobily.

Reťazec už 25 rokov spája nakupovanie s kvalitou, udržateľnosťou a výhodnými cenami. Dôkazom je aj otvorenie 86-tej predajne Kaufland na Slovensku, vďaka ktorej sa nákupy pre miestnych obyvateľov stanú ešte dostupnejšie a pohodlnejšie.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Kaufland v Košiciach otvoril modernú predajňu so zelenou strechou a dažďovými záhradami © SITA Všetky práva vyhradené.

