 24hod.sk    Z domova

30. októbra 2025

Žandárov na ulici ešte nikto nevidel, ale autíčka už existujú, kritizuje Mikulec aj dizajn nového polepu – VIDEO


Novozriadený Žandársky zbor bude využívať autá s vlastnými polepmi. Upozornil na to na sociálnej sieti opozičný poslanec



30.10.2025 (SITA.sk) - Novozriadený Žandársky zbor bude využívať autá s vlastnými polepmi. Upozornil na to na sociálnej sieti opozičný poslanec Roman Mikulec (klub Slovensko)


"Síce žandárov na ulici ešte nikto nevidel, ešte nikto s nimi nemá absolútne žiadnu skúsenosť, no ale autíčka už existujú," uviedol Mikulec s tým, že dizajn nového polepu stál 6 000 eur. Ide pritom podľa neho o kópiu dizajnu, ktorú používajú šerifovia v Spojených štátoch amerických. "Minister (Robert) Kaliňák miluje Ameriku," dodal Mikulec.

Policajné autá majú tri rôzne dizajny


Autá, ktoré momentálne využíva Policajný zbor majú tri rôzne dizajny. Ministerstvo vnútra SR ešte v máji pre agentúru SITA uviedlo, že medzi policajnými autami zatiaľ dominuje najstarší bielo-zelený dizajn. Konkrétne polepy v tomto dizajne má 1 868 služobných vozidiel.

Celkovo 759 policajných áut má modro-žltý polep, ktorý presadil bývalý policajný prezident Štefan Hamran. V súčasnosti však minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zaviedol aj nový dizajn s dominantou modrej farby "so silným akcentom v detaile na červenú, bielu a sivú".

Zmena polepov bude postupná


"Zelené polepy, ktoré sú po dizajnovej aj materiálovej stránke zastarané, sa v súčasnosti nachádzajú na starších služobných vozidlách obvykle s nájazdom nad 200-tisíc kilometrov. Tieto vozidlá sú ponechané v prevádzke až do ukončenia svojej životnosti," povedal hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Doplnil, že zmena polepov služobných vozidiel polície bude uskutočňovaná postupne, a to výhradne na nových vozidlách zaraďovaných do vozového parku.

Autá so šedo-modro-žltým dizajnom využívajú policajti od roku 2023. "Nové farby používajú polície naprieč Európou. Odborníci vybrali žltú, pretože má špeciálne fyzikálne vlastnosti, má vysokú viditeľnosť aj za znížených svetelných podmienok," povedal ešte v roku 2022 po zverejnení nového dizajnu dnes už bývalý policajný prezident Štefan Hamran s tým, že viditeľnosť vozidiel zvyšuje bezpečnosť. "Treba si uvedomiť, že policajti v tých vozidlách strávia osem až 12 hodín denne," zdôraznil Hamran.

Najnovší dizajn


Najnovší dizajn policajných áut predstavil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v marci tohto roku. Tento dizajn podľa neho jasne odkazuje na Policajný zbor a štátne symboly.

"Je originálny, slovenský, s presahom na štandard Európskej únie. Je porovnateľný s riešeniami našich susedov v Rakúsku, Poľsku, Francúzsku či Portugalsku," uviedol minister vnútra a vysvetlil, že koncept redizajnu je postavený na troch pilieroch, a to symboliky, variability a autority.

"Keď sa bavíme o symbolike, ide o unikátnosť, rozoznateľnosť a farebnosť, s jasným odkazom na PZ a symbol našej krajiny. Pokiaľ sa bavíme o pilieri variability, tak tu chcem hovoriť najmä o jednoduchosti, trvácnosti a prvkoch dizajnu, ktoré sú široko použiteľné a varírovateľné. Ak sa bavíme o autorite, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou PZ, tak hovoríme v prvom rade o špičkovom dizajne navrhnutom pre dynamické policajné vozidlo doplnené tmavými elementmi pre zvýšenie vážnosti a autority," priblížil Šutaj Eštok.


Zdroj: SITA.sk - Žandárov na ulici ešte nikto nevidel, ale autíčka už existujú, kritizuje Mikulec aj dizajn nového polepu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Šéf SIS klame a Fico ho chráni, liberáli organizujú ďalší protestný pochod za odvolanie Pavla Gašpara
<< predchádzajúci článok
Kaufland v Košiciach otvoril modernú predajňu so zelenou strechou a dažďovými záhradami

