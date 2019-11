Kaufland v súťaži motivoval k nákupu slovenských výrobkov

Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (OTS) - Na podporu slovenských výrobcov a ich produktov sa vo svojich aktivitách Kaufland sústreďuje dlhodobo. Aj z tohto dôvodu vyhlásil súťaž „Nakupujte so srdcom“, v ktorej sa rozhodol odmeniť zákazníkov predajní s najvyšším počtom predaných slovenských výrobkov.,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti KauflandPodľa prieskumu GfK z júla 2019 má reťazec v priemere najviac vystavených slovenských výrobkov v maloobchode, čo v praktickej rovine zvyšuje ich viditeľnosť pred zákazníkmi a tým aj ich predajnosť. Okrem podpory slovenských dodávateľov ovocia a zeleniny spustil vlani aj projekt 100 % slovenské mäso, v rámci ktorého najskôr uviedol na pulty predajní hovädzie mäso zo zvierat, ktoré boli narodené, vychované, zabité a spracované na Slovensku. Tento rok pridal do ponuky aj bravčové mäso so 100 % slovenským pôvodom. Na pultoch predajní nájdu zákazníci produktový rad Z lásky k tradícii vyrobený špeciálne pre Kaufland. Pod týmto označením sa skrývajú produkty vyrobené zo slovenských surovín domácimi dodávateľmi podľa tradičných receptúr. Vďaka dlhodobému projektu zameranému na podporu regionálnych dodávateľov zákazníci nájdu už na 64 predajniach aj produkty od malých regionálnych výrobcov typické pre ich región. Tieto aj všetky ostatné slovenské výrobky sú jasne označené srdiečkom vyplneným slovenskou vlajkou.Pre Kaufland je podpora slovenských dodávateľov prirodzenou súčasťou filozofie. Všetky aktivity spojené s domácimi výrobcami majú za cieľ zvýšiť záujem o slovenský sortiment a predstaviť tieto výrobky širokej verejnosti.