V kine v Železníku má vzniknúť múzeum, komunitné centrum i knižnica

Malá expozícia histórie je v budove i v súčasnosti a členovia OZ sa snažia rozvíjať turistický ruch aj v súčasných podmienkach. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Železník 8. novembra (TASR) – Miestnej komunite i turistom má slúžiť budova bývalého kina v osade Železník, časti obce Sirk v okrese Revúca, ktorá bola od ukončenia premietania v roku 2006 nevyužívaná. Ako pre TASR uviedol Ladislav Bene z občianskeho združenia (OZ) Skryté poklady Slovenska, v minulom roku sa im spolu so samosprávou podarilo získať z ministerstva kultúry časť peňazí na rekonštrukciu strechy.načrtol plány Bene s tým, že im finančne pomohli aj členovia združenia Čierne diery sumou 1000 eur na nákup techniky do kina.Malá expozícia histórie je v budove i v súčasnosti a členovia OZ sa snažia rozvíjať turistický ruch aj v súčasných podmienkach.“ konkretizoval Bene a dodal, že ju otvárajú aj počas rôznych akcií, akou bolo napríklad koncom leta podujatie Poklady Železníka.Do spomínanej opravy strechy by sa združenie spolu s miestnou samosprávou chcelo pustiť v budúcom roku.avizoval Bene.