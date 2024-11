Kaufland v Záhorskej Bystrici je zelený: Jeho udržateľnosť potvrdil medzinárodný certifikát BREEAM Excellent

Zelené inovácie od stavby až po prevádzku

* Zdroj: Kaufland SR v.o.s.: analýza použitia materiálu na strechu, strešné nosné prvky, obvodové steny a stĺpy. Bez zarátania vnútorných priečok

** Zdroj: SALVIS, s.r.o.: analýza životného cyklu budovy po dobu 60 rokov

7.11.2024 (SITA.sk) -Ochrana životného prostredia, znižovanie uhlíkovej stopy či klimatická zmena sa stali aktuálnymi výzvami súčasnosti, na ktoré Kaufland reaguje konkrétnymi riešeniami. Dlhodobo sa zasadzuje za trvalú udržateľnosť, preto opatrenia na podporu energetickej efektívnosti aj ochrany klímy prináša vo všetkých oblastiach pôsobenia. Dokazuje to aj prestížny certifikát BREEAM Excellent, ktorý získala jeho predajňa v mestskej časti Bratislava -Záhorská Bystrica.Medzinárodný certifikát BREEAM je najlepšou dostupnou prevenciou pred greenwashingom, pretože je výsledkom komplexného auditu, ktorý uskutočňuje tretia strana, v tomto prípade organizácia BRE (Building Research Establishment) z Veľkej Británie. Má tridsaťročnú tradíciu v oblasti objektívneho posudzovania udržateľnosti budov, ktoré sleduje v desiatich kategóriách ako manažment, zdravie, energia, voda, materiály či odpad. Certifikáciu udeľuje v piatich úrovniach na základe počtu udržateľných opatrení, pričom úroveň Excellent, ktorá vyžaduje ich splnenie na 70 % až 85 %, je druhým najvyšším stupňom hodnotenia.hovorí Michal Dendeš, riaditeľ oblasti Centrálne služby v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Jedinečná predajňa prvých zákazníkov privítala v septembri 2023 a je unikátna svojou konštrukciou, ktorá pozostáva zo 75 % dreva*. Vďaka výberu tohto stavebného materiálu vyprodukuje v porovnaní s tradičnými železobetónovými budovami počas svojej životnosti o 514 ton CO₂ ** menej, čím reťazec zásadne prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy. Ide o úsporu zodpovedajúcu množstvu CO₂, ktoré by auto vypustilo do ovzdušia, keby 110-krát obišlo celý obvod Zeme.pokračuje Michal Dendeš.Celý stavebný proces prebiehal pod dohľadom kvalifikovaného odborníka na udržateľnosť, ktorý okrem iných kritérií sledoval aj meranie spotreby energií, pohonných hmôt či vody a zároveň ich vyhodnocoval. Dôsledné triedenie a recyklácia používaných materiálov navyše prispeli k tomu, že sa počas výstavby podarilo znížiť podiel vytvoreného odpadu až o 98 %, ktorý by inak skončil na skládke.Pri certifikačnom hodnotení organizácie BRE získala predajňa obchodného reťazca najvyššie skóre v kategórii vody, pretože oproti porovnávanej budove navrhnutej bežným spôsobom dosiahla úsporu pitnej vody až o 68 %. Toto zníženie spotreby sa docielilo použitím sanitárnych zariadení s ultranízkymi prietokmi, zberom zrážkovej vody do akumulačnej nádrže, aj inštalovaním systému, ktorý dokáže včas odhaliť únik vody. Pozitívny vplyv na okolité prostredie má aj retenčné parkovisko, ktoré dokáže zadržať viac ako 800 m3 dažďovej vody. Budova je pripravená aj na klimatické zmeny, má posilnené základy i nosné prvky, aby odolala extrémnemu vetru či zrážkam, zatiaľ čo biela strecha odráža slnečné žiarenie a zabraňuje prehrievaniu aj vzniku efektu tepelného ostrova.zdôrazňuje Samuel Sůra, CEO spoločnosti SALVIS, s.r.o.Predajňou v Bratislave - Záhorskej Bystrici, ktorá je prvou a zároveň jedinou Kaufland prevádzkou tohto typu v celej Európe, reťazec v maloobchode nastavuje nové štandardy pre udržateľnosť, ktorá je dlhodobou súčasťou jeho klimatickej stratégie.