Mier v ponímaní Trumpa môže byť posilnením Ruska, podľa politológa je to paradox

Ukončenie vojny

Plnenie sľubov

7.11.2024 (SITA.sk) - Dosiahnutie mieru medzi Ukrajinou a Ruskom v ponímaní Donalda Trumpa môže znamenať významné posilnenie Ruska. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak „Ak sa Ukrajina vzdá časti svojich území tak, ako to Rusko chce, tak dôjde k posilneniu Ruska. A tu je treba otvorene povedať, že posilnenie Ruska vôbec nie je v záujme Spojených štátov amerických, pretože oni nepotrebujú posilnené Rusko obohatené o ďalšie územie,“ uviedol.Donald Trump vyhlásil, že vojna na Ukrajine bude ukončená ešte skôr, ako bude inaugurovaný za prezidenta USA 20. januára 2025. Nepovedal však, ako to chce dosiahnuť.„Toto sa tiahne všetkými sľubmi Donalda Trumpa, že on povie, čo chce urobiť, ale nepovie ako. Napríklad aj jeho vyhlásenia o 100-percentom navýšení cla na dovoz z Číny môžu v realite medzinárodných obchodných vzťahov skončiť na 50 percentách alebo 20 percentách,“ poukázal Koziak. Jedna z „výsad“ populistov podľa politológa je, že menej plnia svoje sľuby.„Voliči, ktorí sľuby počujú, sú u populistov oveľa viac tolerantní voči ich neplneniu, ako u politikov, ktorí sú zvyknutí netárať. Ak sa Donaldovi Trumpovi nepodarí sľub dodržať, bude sa vyhovárať na Zelenského či Putina,“ podotkol.Jedným z pravdepodobných scenárov, ako chce Donald Trump prinútiť Ukrajinu a Rusko, aby uzavreli mier, je dosiahnutie dohody na tom, že Ukrajina sa vzdá časti svojho územia. Druhá možnosť je, že Trumpova administratíva zníži podporu Ukrajine.„Bude to potom drahšie pre Európu. Vylúčené však nie je ani to, že zásobí Ukrajinu zbraňovými systémami oveľa viac ako Bidenova administratíva, vojna sa predĺži a Ukrajine sa podarí získať naspäť to, čo by chcela,“ povedal Koziak s poukazom na to, že Trump nikdy nepovedal, akým spôsobom by chcel vojnu ukončiť.