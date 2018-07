Kaufland vyhlasuje boj plastovým obalom

Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Bratislava 4. júla (OTS) - Zároveň plánuje do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu plastov minimálne o 20 percent a všetky jej privátne značky budú mať stopercentne recyklovateľné obaly.Boj proti plastu je v spoločnosti čoraz viac spomínaná téma, v ktorej má maloobchod kľúčovú úlohu. Aj spoločnosť Kaufland si je toho vedomá. Preto začala uplatňovať stratégiu, v ktorej sú jasne definované ciele: znižovanie spotreby plastov, zlepšovanie recyklácie a zameranie sa na trvalo udržateľné obaly. V rámci tejto stratégie sa Kaufland zaväzuje znížiť vo všetkých krajinách, kde pôsobí, spotrebu plastov minimálne o 20 percent do roku 2025, zabezpečiť stopercentnú recyklovateľnosť umelých obalov svojich privátnych značiek, a tiež do konca roku 2019 vyradiť z ponuky vybrané druhy plastových tovarov.,“ vysvetľuje ďalšie kroky spoločnosti Kaufland Slovenská republika, riaditeľ nákupu.Používanie baliacich materiálov by malo byť výrazne zredukované. Všade tam, kde je to možné, ich Kaufland prestane používať úplne, a to v rámci celej spoločnosti. Do konca roka 2019 budú vyradené z ponuky plastové nápojové slamky privátnych značiek a jednorazový plastový riad. Popri trvalo udržateľnom papierovom riade bude do sortimentu, ešte vo väčšej miere, zahrnutý viacnásobne použiteľný riad. Kaufland Slovensko už v uplynulom roku vyradil z predaja najpoužívanejšiu plastovú tašku a nahradil ju ekologickým variantom – plátenou taškou z bio bavlny. Spoločnosť sa od roku 2013 zaviazala k tomu, že pri výrobe vlastnej pleťovej a telovej kozmetiky, ako aj pracích a čistiacich prostriedkov nebude používať mikroplasty.Kaufland dlhodobo edukuje svojich zákazníkov v oblasti ochrany životného prostredia, lebo verí, že ak sú zákazníci dostatočne informovaní o ekologickejších alternatívach, je väčšia pravdepodobnosť, že zmenia svoje nákupné správanie. Preto má v Kauflande zákazník už niekoľko rokov možnosť odovzdať druhotné suroviny ako sú plasty, papier, použité baterky, žiarovky a malé elektrospotrebiče.,“ hovorí generálny riaditeľ Kaufland Slovensko