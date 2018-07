Zmeny vo voľbe prezidenta PZ predloží rezort vnútra do NRSR po lete

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla TASR) – Nový šéf Policajného zboru SR, ktorý má byť zvolený podľa nových pravidiel, do septembra na svojom poste nebude. K legislatívnemu návrhu, ktorý pripravil ešte niekdajší minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) a 12. apríla ho predložil do medzirezortného pripomienkového konania, prišlo viacero pripomienok. Ako ďalej pre TASR uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR, rezort má záujem v tejto veci dosiahnuť konsenzus.uvádza sa v stanovisku MV SR s tým, že návrh by tak mohli predložiť do Národnej rady SR po prázdninách.Drucker si dal počas svojho pôsobenia v rezorte vnútra za cieľ pripraviť takú legislatívu, ktorá do budúcna zamedzí pochybnostiam, že na čele polície stojí človek, ktorý je akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný. Zmeny v spôsobe obsadzovania riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore (PZ) SR vtedy označil za svoju absolútnu prioritu.Prezident PZ a šéf policajnej inšpekcie majú byť vyberaní v dvojkolovom výbere s verejným vypočutím. Povinnými orgánmi majú byť výberová komisia a tiež parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorého úlohou bude kandidátov nielen vypočuť, ale aj odporučiť najvhodnejšieho.Povinné výberové konania sa majú týkať tiež policajných viceprezidentov, krajských policajných riaditeľov a všetkých vrcholových funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou. Funkčné obdobie nových policajných špičiek by malo byť päťročné. Pre obsadzovanie vyšších riadiacich funkcionárov budú platiť povinné bezpečnostné previerky. Bezdôvodné odvolanie policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie by v budúcnosti nemalo byť možné. Dozor nad trestným stíhaním policajtov majú mať špecializované oddelenia prokurátorov v rámci všetkých krajov.Do konca mája pôsobil na pozícii policajného prezidenta Tibor Gašpar. V piatok 1. júna na jeho miesto nastúpil Milan Lučanský, ktorý bol od 15. júna 2016 šéfom sekcie kontrolnej a inšpekčnej služby MV SR. Do funkcie prezidenta PZ ho 30. mája vymenovala šéfka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer-SD).