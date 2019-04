Kaufland začal s predajom slovenských šalátových uhoriek a bio šalátových uhoriek bez fólie Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. apríla (OTS) - Obchodný reťazec Kaufland začal s predajom slovenských šalátových uhoriek bez fólie. Od apríla si budete môcť kúpiť aj bio šalátové uhorky bez fólie, budú označené ekologickou samolepkou.K dlhodobým prioritám obchodného reťazca Kaufland patrí úloha podieľať sa na udržateľnosti životného prostredia. Preto od začiatku preferuje nebalené položky v sektore ovocie a zelenina, pričom neustále sleduje ich čerstvosť a kvalitu.Balenie uhoriek do fólie je štandardom vo väčšine európskych krajín, nakoľko ich fólia udrží dlhšie čerstvé aj v skladových priestoroch. S predajom uhoriek bez fólie môže teda prichádzať množstvo komplikácií. Voľné uhorky sa dehydratujú rýchlejšie než tie, ktoré sú zabalené, čo môže mať vplyv na ich čerstvosť. Ale plastové fólie zo šalátových uhoriek, bohužiaľ, končia v odpade, pričom ich ďalšia recyklácia nie je možná. Obchodný reťazec Kaufland to považuje za vážny problém, ktorým sa rozhodol aktívne zaoberať. „“ upresnil riaditeľ nákupu spoločnosti KauflandSpoločnosť Kaufland ponúka slovenské uhorky od dvoch slovenských pestovateľov, pričom majoritným pestovateľom je spoločnosť Zelstar. Rodinná firma je zameraná na pestovanie zeleniny s využívaním moderných technológií. Kauflandu celoročne dodáva uhorky, ktoré spĺňajú všetky kvalitatívne podmienky pre zdravú výživu. Konzumenti zeleniny si tak môžu byť istí, že uhorky sú prospešné pre ich zdravie, nakoľko je ich produkcia v každej fáze kontrolovaná. „,“ vyjadrila sa, spolumajiteľka spoločnosti Zelstar, zodpovedná za predaj.Pre udržanie čo najvyššej kvality sa Kaufland rozhodol optimalizovať proces, čím sa čas distribúcie uhoriek na jednotlivé predajne výrazne skráti. "," potvrdil Bendík.Vyradenie plastov z predaja je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti Kaufland v boji proti plastom. Cieľom je eliminácia využívania plastov, recyklácia, ale aj triedenie plastového odpadu a edukácia verejnosti. Spoločnosť sa snaží pristupovať inovatívne aj k otázkam dizajnu, nakoľko jej prioritou je naďalej vytvárať iba recyklovateľné obaly.Spoločnosť Kaufland Slovensko vyraďuje dlhodobo mikroplasty z procesu výroby v prípade vlastnej pleťovej a telovej kozmetiky, ale aj čistiacich prostriedkov. K ďalšiemu kroku pristúpil reťazec v roku 2017, kedy vyradil z predaja najpoužívanejšiu plastovú tašku a nahradil ju ekologickejším variantom, akým je plátenná taška z biobavlny alebo tašky s certifikátom Blue Engel. Minulý rok Kaufland oznámil, že do konca roka 2019 má v pláne vyradiť plastové nápojové slamky v rámci privátnych značiek. Rovnako bude postupovať aj v prípade jednorazového plastového riadu. Popri trvalo udržateľnom papierovom riade bude do sortimentu ešte vo väčšej miere zahrnutý viacnásobne použiteľný riad.Ekologický prístup sa týka nielen minimalizácie plastov, ale aj ich recyklácie a vzdelávania, ktoré sa snaží cieliť predovšetkým na svojho zákazníka. „,“ dodala, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.Predaj uhoriek bez fólie je teda ďalším krokom na ceste k životu bez plastov, ktorý je podstatou ekologickej stratégie spoločnosti Kaufland Slovensko.