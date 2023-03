Kaufland získal prestížny titul Slovak Superbrands, ocenený je už deviaty raz

28.3.2023 (SITA.sk) -Superbrands Award udeľuje nezávislá komisia Brand Council zložená z profesionálov v oblasti biznisu, komunikácie, marketingu aj médií, ktorá hodnotí firmy podľa vopred definovaných kritérií ako znalosť či budovanie značky, inovácie a jej prestíž. Odkedy Superbrands vo Veľkej Británii vznikla, považuje sa za nezávislú globálnu autoritu vo sfére hodnotenia aj oceňovania obchodných spoločností, spomedzi ktorých vyberá tie najlepšie z najlepších v 90 krajinách. Prestížny titul je tak pre značku potvrdením, že na lokálnom trhu dosiahla výnimočné postavenie.konštatuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko. Pre obchodný reťazec je to zároveň jasný signál, že jeho aktivity v oblasti služieb zákazníkom, trvalej udržateľnosti, podpory slovenskej ekonomiky aj spoločenskej zodpovednosti si pozorne všímajú experti aj verejnosť.dodáva Lucia Vargová.Umiestnenie v spoločenstve elitných značiek nie je jediným úspechom reťazca. Pravidelne sa objavuje na popredných priečkach aj v zozname najlepších zamestnávateľov, a to na slovenskom aj na európskom trhu. Dokazujú to jeho ocenenia Top Employer Slovensko 2023 a Top Employer Europe 2023. Odborníci ich udeľujú na základe auditu, ktorý potvrdzuje prvotriedne pracovné podmienky a tiež možnosti kariérneho či osobného rozvoja pre zamestnancov. Kaufland, ktorý má na Slovensku 75 predajní a v jeho prevádzkach, logistickom centre či v centrále pracuje vyše 7 500 zamestnancov, sa v spoločnosti najlepších zamestnávateľov ocitol už piatykrát.Informačný servis