Pellegrini prehovoril o možnej koalícii s progresívcami a SaS. Ak v jeho výrokoch niekto nájde opak, pokosí mu zahradu

Je ochotný kosiť záhrady

Už ani Fico nevie, čo Pellegrini chce

28.3.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nechystá povolebnú koalíciu s Progresívnym Slovenskom (PS) a stranou Sloboda a Solidarita (SaS) , ale pôjde vlastnou cestou.Vyhlásil to líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Poukázal na to, že takmer na každej tlačovej konferencii a v politickej televíznej diskusii počúva o tom, že pripravuje takúto povolebnú koalíciu.Ako povedal, každému, komu sa podarí nájsť výrok, v ktorom on alebo jeho strana takéto niečo tvrdí, pokosí záhradu. „Je to len a len bohapusté klamstvo. Hlas-SD pôjde vlastnou cestou,“ zdôraznil Pellegrini.Dodal, že Slovensko sa už nemôže vrátiť naspäť, ale musí sa pozerať dopredu. „Hádam si nemyslíte, že by sme boli takí amatéri, že by sme sa spájali so stranami, ktoré sú zodpovedné za dnešný marazmus a chaos, ktorý na Slovensku vládne,“ uzavrel Pellegrini.Strana Smer-SD zareagovala na jeho vyhlásenie slovami, že „Pellegrini pod obrovským tlakom vlastných štruktúr, ktoré nechcú jeho liberálnu orientáciu, svoje vyjadrenie domotal tak, že už ani my nevieme, čo vlastne chce.“Pripomína, že Hlas-SD pôvodne vylučoval povolebnú spoluprácu so Smerom-SD a sľuboval koalíciu s niekým zo súčasných vládnych strán a nejakého politického novotvaru. Teraz podľa nich „opäť skrútil“ a vylúčil všetky koaličné strany, ktoré sú zodpovedné za dnešný marazmus a chaos na Slovensku.„Naša otázka znie úplne jednoducho. P. Pellegrini, čo vlastne chceš a prečo motáš verejnosť každý deň?,“ uviedla strana na sociálnej sieti.