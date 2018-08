Kaufland zníži obsah cukru, soli a tuku až v 300 výrobkoch

Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (OTS) - A to výhradne formou zníženia ich obsahu, bez použitia akýchkoľvek náhradných látok. Prvé výrobky, v ktorých sa už znížil podiel cukru a zvýšil obsah ovocia, môžu ochutnať už aj slovenskí zákazníci – ide o K-Classic zakýsaný smotanový výrobok s príchuťami. Ďalšie výrobky so zmeneným zložením budú už čoskoro nasledovať.Vysoký podiel chorôb ako sú cukrovka, obezita, či vysoký krvný tlak, ktoré je možné efektívne ovplyvniť zmenou stravovania, vytvára u zákazníkov dopyt po zdravších potravinách. „“ zdôraznila, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Už v štádiu vývoja produktu Kaufland spolupracuje s dodávateľmi s cieľom ponúknuť zákazníkov zdravšiu alternatívu. Zámerom je redukcia obsahu cukru, soli a tuku v asi 300 výrobkoch v priemere o 20 % do roku 2021, u niektorých dokonca až do 35%.Zníženie obsahu spomínaných látok sa bude týkať predovšetkým mliečnych výrobkov, nealkoholických nápojov, mrazeného sortimentu, nátierok, pekárenských výrobkov, ale aj mäsového sortimentu.,“ dodala