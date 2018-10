Kauza Chášukdží: Nemecko spochybňuje vývoz zbraní do Saudskej Arábie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 21. októbra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyslovil pochybnosti o predaji zbraní Saudskej Arábii po tom, čo kráľovstvo oficiálne pripustilo, že na jeho konzuláte v tureckom Istanbule bol zabitý spisovateľ Džamál Chášukdží.Šéf nemeckej diplomacie v sobotu večer v nemeckom verejnoprávnom vysielači ARD povedal, že "kým budú tieto vyšetrovania pokračovať, kým sa nedozvieme, čo sa tam (na saudskoarabskom konzuláte) stalo, niet dôvodu na pozitívne rozhodovania ohľadom vývozu zbraní do Saudskej Arábie".Maas krátko predtým vydal spoločné vyhlásenie so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou. V ňom obaja politici zdôraznili, že podozriví sa musia zodpovedať za svoje činy.Dodali, že od Saudskej Arábie očakávajú - pokiaľ ide o novinárovu smrť - transparentnosť. "Dostupné správy o tom, čo sa stalo na (saudskoarabskom) konzuláte v Istanbule, sú nedostatočné," uviedli nemeckí politici na margo smrti prispievateľa amerického denníka Washington Post.Saudská Arábia je jedným z najväčších nákupcov zbraní z Nemecka. Na otázku, či by nemecké firmy mali odmietnuť účasť na podnikateľskej konferencii, ktorá sa má budúci týždeň konať v Saudskej Arábii, Heiko Maas povedal, že on osobne "by sa v tejto chvíli nezúčastnil na nijakom podujatí v Rijáde", saudskoarabskom hlavnom meste.