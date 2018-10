Z bratislavských častí si v rebríčku TIS najviac polepšila Vrakuňa

Vrakuňa, ilustračná snímka. Foto: TASR/ Štefan Puškáš Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Bratislava 21. októbra (TASR) – V rebríčku transparentnosti miest, ktorý v utorok (16.10.) zverejnila nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS), si z bratislavských mestských častí najviac polepšila Vrakuňa. V rebríčku obsadila 16. miesto so ziskom 70 percent a oproti roku 2016 sa posunula o 60 pozícii. Najlepšie z mestských častí Bratislavy skončilo Nové Mesto, a to na druhej pozícii.TIS prvýkrát udelila aj najvyšší rating transparentnosti A+, ktorý získali za prekonanie hranice 85 percent dve samosprávy. Ako uviedol analytik TIS Michal Piško, išlo o Vranov nad Topľou (87 percent) a bratislavskú mestskú časť Nové Mesto (86 percent). Starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého, ktorý v novembrových komunálnych voľbách bude svoj post obhajovať, ocenenie potešilo. Ako uviedol, je za ním osem rokov práce a desiatky konkrétnych krokov.Podľa Piška priemerné skóre 57 percent je dosiaľ najvyššie v histórii meraní, avšak stále ponúka priestor na zlepšenie. Z bratislavských mestských častí skončila ako druhá najvyššie Petržalka, a to na celkovom ôsmom mieste (75 percent). O miesto horšie skončilo Staré Mesto (73 percent). Na 16. mieste je Vrakuňa (70 percent). Ružinov skončil na 33. mieste (60 percent), Karlova Ves na 37. mieste (60 percent).Priemerné skóre nedosiahli viaceré bratislavské mestské časti. Rača skončila na 56. mieste (55 percent), Dúbravka na 69. mieste (52 percent), Devínska Nová Ves skončila spomedzi sto najväčších samospráv na 77. pozícii (50 percent) a Podunajské Biskupice s hodnotením 48 percent na 83. mieste. Táto mestská časť si pohoršila v rebríčku transparentnosti miest o 25 pozícii.Pohoršilo si aj hlavné mesto. Bratislava sa prepadla o 25. miest a skončila na 42. mieste s hodnotením 59 percent.Transparentnosť miest merala TIS celkovo pomocou 105 indikátorov v 11 oblastiach. Vychádzali pritom z piatich rôznych zdrojov od webových stránok miest cez dotazník zaslaný radniciam až po údaje o súťažiach z Elektronického kontraktačného systému.