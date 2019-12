KAUZA GORILA v roku 2019: Stíhanie NAKA, zverejenenie nahrávky v tlači

Koláž: Kauza Gorila v roku 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) – TASR prináša výberovú chronológiu udalostí z roku 2019 spojených s kauzou Gorila.Spis Gorila má zachytávať rozhovor medzi spolumajiteľom skupiny Penta Jaroslavom Haščákom a viacerými politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Spis unikol na verejnosť koncom roku 2011 a spôsobil vlnu verejných protestov.Ešte 27. augusta 2013 špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v správe uviedol, že sa vyšetrovateľom kauzy Gorila stále nepodarilo preukázať poskytovanie alebo prijímanie úplatkov, teda zadovážiť také dôkazy, na základe ktorých by bolo možné vzniesť obvinenie voči konkrétnej osobe. Viaceré stíhania boli zastavené.Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana K.- Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala stíhanie vo veci nahrávky rozhovoru Mariana K. a bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku súvisiacej s kauzou Gorila. Vyšetrovateľ NAKA začal v danej veci trestné stíhanie za zločin zneužívanie právomoci verejného činiteľa.- Šéf vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila Lukáš Kyselica v Policajnom zbore na vlastnú žiadosť skončil. Bol na čele tímu NAKA pre vyšetrovanie kauzy Gorila od 1. decembra 2016. Dovtedy bol jeho členom. Vo funkcii vtedy nahradil Mareka Gajdoša, ktorý odišiel na vlastnú žiadosť do civilu. V tíme Gorila, ktorý vznikol 9. januára 2012, bol od 26. januára 2012.- Nahrávku z Gorily, ktorú polícia našla v decembri 2018 v dome Mariana K., označili znalci za autentickú. Potvrdil to odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica.- Denník N zverejnil 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Marianom K. Zvukový záznam z leta 2014 si mal urobiť Marian K. Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila.- Prokurátor Dobroslav Trnka spochybnil autentickosť medializovanej nahrávky. Avizoval však, že zváži dočasné prerušenie funkcie prokurátora.- Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Jaroslav Haščák má byť jedným z aktérov na nahrávke, už avizovala, že podá trestné oznámenie. Autenticitu nahrávky spochybňuje.- Jaroslav Haščák vyzýva orgány činné v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú alebo dozorujú trestnú vec Gorila, aby zverejnili bezodkladne celý obsah vyšetrovacích spisov i ďalšiu dokumentáciu. Žiada tiež, aby bol čo najskôr vypočutý.