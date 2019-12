Láska je zázračná substancia, tvrdí terapeutka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) - Najlepším riešením, keď niekto pociťuje samotu počas vianočných sviatkov, je nezostávať sám.uviedla pre TASR terapeutka z online poradne Ligy za duševné zdravie Jolana Kusá.Možností je podľa nej mnoho, nájsť ich možno v známych, vzdialenejších príbuzných, kolegoch, kamarátoch, rôznych domovoch, či v ľuďoch, ktorí sú tiež opustení.hovorí odborníčka.Poukázala na to, že keď si človek nájde spôsob, ako dať svoju prítomnosť iným ľuďom, nebude sa cítiť sám.zdôraznila.Riešením podľa jej slov môže byť aj to, keď sa človek vyberie napríklad do reštaurácie.odporúčala.Dobrým nápadom je podľa nej napríklad naplánovať si program, v ktorom by nemala chýbaťvrstva spomienok a rovnako dobré plánovanie potrebných a pozitívnych vecí na najbližšiu budúcnosť.dodala.Najdôležitejšie je podľa jej slov to, aby si človek uvedomil, že je sám dobrovoľne.uviedla.Pripomenula tiež, že Vianoce sú duchovné a meditatívne sviatky.uzavrela.