Kauza Kočnerova Threema nebol jediný problém Okresného súdu Bratislava I, chýbali mu aj sudcovia

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Okresný súd Bratislava I mal problémy aj predtým, než v justícii začala rezonovať komunikácia Mariana K. cez aplikáciu Threema s viacerými sudcami. Na otázky agentúry SITA to uviedol šéf súdu Ján Golian, ktorý hovorí o tom, že súd bol aj pred viacerými vynútenými odchodmi sudcov personálne poddimenzovaný.Ako už agentúra informovala, na bratislavskom okresnom súde chýbajú štyria sudcovia, pričom voľné miesta nemusia byť tak skoro obsadené. Noví sudcovia totiž musia prejsť takzvanými previerkami sudcovskej spôsobilosti na pôde Súdnej rady SR, ktoré trvajú niekoľko mesiacov.Situáciu pri obsadzovaní miest môže skomplikovať aj fakt, že tento súd je najvyťaženejším na Slovensku, a to nielen z pohľadu nových prípadov, ale aj nevyriešenej agendy.Vlani na jeseň najskôr disciplinárny senát súdnej rady pozastavili výkon funkcie Vladimírovi Sklenkovi, ktorý na Okresnom súde Bratislava I pôsobil ako podpredseda. Dôvodom bolo, že údajne komunikoval s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.V novembri 2019 zo súdu odišla Miriam Repáková, ktorá sa spomínala v komunikácii Mariana K. v súvislosti s kauzou Technopol II. Najnovšie bratislavský okresný súd nemôže počítať ani s Denisou Cvikovou, ktorej Súdna rada SR na návrh ministra spravodlivosti Gábora Gála ( Most-Híd ) pozastavila výkon funkcie.Sudkyňa mala podľa komunikácie cez Threemu právne dohliadať na rozhodnutie jej kolegyne Zuzany Maruniakovej o jednej z miliónových zmeniek televízie Markíza.„Okresný súd Bratislava I bol z hľadiska počtu sudcov personálne poddimenzovaný aj pred vzdaním sa funkcie sudcu niektorých bývalých kolegov, respektíve pred dočasným pozastavením výkonu ich funkcie. Dotazované skutočnosti situáciu ešte logicky zhoršili. Predseda súdu situáciu niekoľkokrát osobne riešil s ministrom spravodlivosti, čoho výsledkom bolo určenie ďalších dvoch voľných miest pre okresný súd, ktoré minister odobril 20. decembra 2019,“ uviedol v stanovisku predseda Golian, ktoré agentúre poskytol hovorca súdu Pavol Adamčiak.Meškajú aj výberové konania na voľné miesta, ktoré najviac brzdia previerky nových sudcov Súdnou radou SR. Tie sú však podstatné, pretože majú odhaliť, či napríklad nové tváre nemajú rizikové kontakty.„Pridelené štyri miesta sudcov, ktoré sú neobsadené je možné obsadiť iba uchádzačmi z hromadného výberového konania, ktoré bolo pre obvod bratislavského kraja ukončené dňa 14. júna 2019. Doposiaľ však predmetní kandidáti neboli ani prerokovaní Súdnou radou SR, a teda ani navrhnutí na vymenovanie Prezidentke SR. Podľa aktuálnej právnej úpravy sú tieto štyri voľné miesta neobsaditeľné preložením sudcu, nakoľko to úprava zákona vylučuje,“ dodal predseda.Okrem toho si v praxi môžu úspešní kandidáti na post sudcu vybrať svoje nové pôsobisko. Je tak otázne, či budú chcieť prísť na súd, kam ročne príde približne toľko prípadov, ako v celom Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji dokopy.