Kauza Lučanského smrti sa politicky zneužíva, vyhlásila ministerka Kolíková a nad odchodom z funkcie neuvažuje

aktualizované 4. januára 16:43



Členovia komisie si schválili štatút

Ministerka neuvažuje o odchode z funkcie

4.1.2021 (Webnoviny.sk) -Je dôležité vyvrátiť akékoľvek pochybnosti, ktoré by súviseli so smrťou bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského Po prvom zasadnutí nezávislej komisie zriadenej v súvislosti s Lučanského smrťou to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ).Komisia má 17 členov a sú v nej zastúpení poslanci Národnej rady SR z radov opozície aj koalície, prezidentka SR, verejná ochrankyňa práv, médiá či odborníci zo zahraničia.Členovia komisie si v pondelok schválili štatút, ktorý navrhla ministerka Kolíková a zapracovali doň aj aj pripomienky jednotlivých členov. Tí si zároveň zvolia predsedu a tajomníka komisie. „Rozumiem tomu, že osobitne takáto udalosť vytvára mnohé otázky,“ povedala Kolíková.Komisia bude mať podľa nej prístup aj do väzenských ústavov a o záveroch svojho prešetrovania bude hlasovať. Členovia, ktorí so závermi nebudú súhlasiť, budú môcť poskytnúť vlastné stanovisko. Ministerka zároveň opätovne zdôraznila, že smrť Lučanského na základe informácií, ktoré má, považuje za samovraždu.Ministerka ďalej uviedla, že momentálne v súvislosti s mimoriadnou udalosťou neuvažuje nad odstúpením. „Bolo by to zbabelé,“ povedala s tým, že smrť Lučanského jej momentálne politicky zneužívaná a ona sa na tom nechce podieľať.V súvislosti s otvoreným listom príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) , aby ministerka zvážila koniec vo funkcii generálneho riaditeľa ZVJS Milana Ivana , uviedla, že jeho gesto je „dôležité a významné“ napriek tomu, že zbor podľa nej nepochybil. Jeho nástupcu podľa vlastných slov vyberie vo výberovom konaní. Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.