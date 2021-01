Mladému vodičovi za jazdy vybuchlo auto, má popáleniny 2. a 3. stupňa (foto)

Popáleniny 2. a 3. stupňa

Začaté je trestné stíhanie

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Policajti zo Šamorína (okres Dunajská Streda) vyšetrujú požiar vozidla, pri ktorom 1. januára vo večerných hodinách v obci Zlaté Klasy utrpel 22-ročný vodič popáleniny na 62 percentách povrchu tela.Mladý muž nasadol v Zlatých Klasoch do svojej Škody Octavia, podľa svedkov došlo asi po tristometrovej jazde k výbuchu. Plamene okamžite zasiahli celý interiér auta. Mladík stihol zastaviť, vystúpil a bežal k neďalekej bytovke.Podľa polície si ho všimol muž na balkóne, ktorý horiaceho mladíka pohotovo polial vodou. Muž, aj napriek rýchlej pomoci, utrpel popáleniny 2. a 3. stupňa, na 62 percentách tela.Záchranári popáleného muža previezli do ružinovskej nemocnice v Bratislave, kde ho vzhľadom na rozsah popálenín uviedli do umelého spánku.„Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti s následkom ťažkej ujmy. Na mieste udalosti zasahovali aj experti z Kriminalisticko-expertízneho ústavu, ktorí obhliadkou auta nevedeli predbežne potvrdiť ani vylúčiť cudzie zavinenie,“ informovala polícia na sociálnej sieti s tým, že okolnosti prípadu naďalej preveruje.