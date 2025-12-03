|
Streda 3.12.2025
|
03. decembra 2025
Kauza Mýtnik sa blíži k verdiktu, Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie
V kauze Mýtnik v stredu ukončil Špecializovaný trestný súd na pracovisku v Banskej Bystrici dokazovanie. Informuje o tom
3.12.2025 (SITA.sk) - V kauze Mýtnik v stredu ukončil Špecializovaný trestný súd na pracovisku v Banskej Bystrici dokazovanie. Informuje o tom Denník N s tým, že zároveň procesné strany začali s prednesmi záverečných rečí.
„Ako prvý dostal slovo prokurátor Ondrej Repa. Ten avizoval, že má pripravenú reč na viac ako dve hodiny,“ uviedol denník s tým, že Repa je presvedčený o tom, že vykonaným dokazovaním v prípravnom konaní a aj na hlavnom pojednávaní bolo dostatočne preukázané, že stíhané skutky sa stali a dopustili sa ich obžalovaní. „Zdôraznil, že kauza Mýtnik sa netýka toho, či obstarané IT systémy boli, alebo sú na finančnej správe využívané,“ doplnil Denník N.
