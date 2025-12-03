|
Streda 3.12.2025
Meniny má Oldrich
|Denník - Správy
03. decembra 2025
Majiteľovi značky Zara sa darí napriek konkurencii zo strany predajcov lacnejšieho oblečenia
Španielsky módny reťazec Inditex, ktorý je majiteľom značky Zara, za prvých deväť mesiacov svojho terajšieho fiškálneho roka dosiahol rast zisku napriek silnejšej konkurencii zo strany predajcov lacnejšieho ...
3.12.2025 (SITA.sk) - Španielsky módny reťazec Inditex, ktorý je majiteľom značky Zara, za prvých deväť mesiacov svojho terajšieho fiškálneho roka dosiahol rast zisku napriek silnejšej konkurencii zo strany predajcov lacnejšieho oblečenia, ako sú Shein a Primark.
Inditex, ktorý je najväčším svetovým maloobchodným predajcom módy a vlastní aj značky Massimo Dutti, Pull & Bear či Bershka, v stredu informoval, že za deväť mesiacov do záveru októbra dosiahol čistý zisk 4,6 miliardy eur.
Inditex poukázal na „uspokojivé“ tržby v kamenných predajniach a online obchodoch, ktoré vzrástli o 2,7 percenta na 28,2 miliardy eur.
Generálny riaditeľ reťazca Óscar García Maceiras na tlačovej konferencii uviedol, že tržby boli dobré aj na začiatku účtovného štvrtého štvrťroka, pričom v novembri oproti rovnakému mesiacu minulého roka vzrástli o 10,6 percenta.
Spoločnosť Inditex zlepšuje svoju logistiku, aby doručovala online objednávky rýchlejšie ako konkurencia, a investuje do väčších a modernejších predajní, zatiaľ čo menšie predajne zatvára. Inditex uviedol, že vykonal „dôležité presuny a rekonštrukcie“ vo svojich pobočkách v Osake, Maastrichte a Barcelone.
Zdroj: SITA.sk
Zdroj: SITA.sk
