Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. októbra 2025

Kauza podplácania Makóa je uzavretá, podnikateľ Kertész dostal nakoniec podmienku


Tagy: kauza Slovenský Texas Podnikateľ Podplácanie Súdy

Najvyšší súd SR v stredu právoplatne uzavrel kauzu podplácania bývalého šéfa daňových kriminalistov



Zdieľať
imgl6291 min 676x451 15.10.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v stredu právoplatne uzavrel kauzu podplácania bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa. Odvolací senát zrušil pôvodný rozsudok Špecializovaného trestného súdu z júna 2023 a sám rozhodol tak, že podnikateľovi Jozefovi Kertészovi uložil trest v dĺžke tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu troch rokov.


Zároveň dostal podnikateľ peňažný trest vo výške 25-tisíc eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest vo výmere jedného roka väzenia.

K žalovanému konaniu ho dotlačila "štátna mafia"


Stredajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné. Podľa predsedu senátu Patrika Príbelského mala na rozhodnutie vplyv aj novelizácia Trestného zákona. Súd taktiež z rozsudku vypustil jeden zo skutkov, ktorý sa nepodarilo potvrdiť.

"Určite sme brali na zreteľ aj to, ako to tu vtedy fungovalo," povedal Príbelský s poukazom na to, že obžalovaný pri svojej obhajobe argumentoval, že k žalovanému konaniu ho dotlačila "štátna mafia" prostredníctvom hrozieb a vydierania. Súd sa podľa predsedu senátu stotožnil s tým, že Kertásza si vyhliadol dnes už zosnulý Fratišek Böhm za účelom získania finančných prostriedkov.

Rozsudok z júna 2023


Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal ešte v júni 2023 podnikateľa Jozefa Kertésza za vinného z pokračujúceho zločinu podplácania spáchaného v spolupáchateľstve a uložil mu trest šesť rokov väzenia.

Skutok sa podľa prokuratúry týkal podozrenia z poskytovania peňažných úplatkov v celkovej hodnote 490-tisíc eur v rokoch 2016 až 2019 vtedajšiemu riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi prostredníctvom už zosnulého Františka Böhma.

Získanie neoprávnených výhod


Účelom bolo získanie neoprávnených výhod, okrem iného v súvislosti s prevádzkovaním cigaretovej fabriky, daňového skladu či v súvislosti s riešením výšky tzv. daňovej zábezpeky.

Súd obžalovanému v rámci neprávoplatného rozsudku uložil tiež peňažný trest 50-tisíc eur so stanoveným náhradným trestom odňatia slobody vo výmere dva roky, ako aj trest zákazu činnosti vo funkcii štatutára obchodných spoločností na dobu piatich rokov. V separátnom konaní bol v tejto veci za podplácanie v spolupáchateľstve v rámci dohody o vine a treste odsúdený aj Gabriel Bihercz.

Jozef Kertész figuroval aj v kauze mediáne známej ako "Slovenský Texas", ktorá sa týkala podvodov pri obchodovaní s pohonnými hmotami.


Zdroj: SITA.sk - Kauza podplácania Makóa je uzavretá, podnikateľ Kertész dostal nakoniec podmienku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kauza Slovenský Texas Podnikateľ Podplácanie Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinci zasiahli ruský námorný ropný terminál na Kryme
<< predchádzajúci článok
Potenciálny šéf českej diplomacie Filip Turek sa v minulosti vyhrážal zamestnancovi ambasády šibenicou

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 