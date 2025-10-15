|
Streda 15.10.2025
Denník - Správy
15. októbra 2025
Ukrajinci zasiahli ruský námorný ropný terminál na Kryme
Ukrajinská armáda zasiahla ruský námorný ropný terminál na okupovanom polostrove Krym v prístavnom meste Feodosija. Ako informuje web
15.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda zasiahla ruský námorný ropný terminál na okupovanom polostrove Krym v prístavnom meste Feodosija. Ako informuje web Ukrajinská pravda, potvrdilo v stredu to ukrajinské ministerstvo obrany.
Útok, ktorý sa odohral v noci na pondelok, poškodil 16 palivových nádrží. V zariadení je stále rozsiahly požiar. Terminál vo Feodosiji slúži ako kľúčový logistický uzol pre zásobovanie ruských síl palivom a mazivami. Celkový objem ropných produktov, ktoré mohli byť uskladnené v nádržiach, je približne 193-tisíc metrov kubických.
Ukrajinské obranné sily okrem toho v noci na utorok zaútočili na radarovú stanicu P-18 v Krasnej Poľane na Kryme, veliteľské stanovište bezpilotných lietadiel v meste Olešky v okupovanej časti Chersonskej oblasti a na sklad munície neďaleko mesta Makijivka v okupovanej časti Doneckej oblasti.
