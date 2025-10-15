Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.10.2025
15. októbra 2025

Ukrajinci zasiahli ruský námorný ropný terminál na Kryme


Tagy: vojna na Ukrajine

Ukrajinská armáda zasiahla ruský námorný ropný terminál na okupovanom polostrove Krym v prístavnom meste Feodosija. Ako informuje web



gettyimages 1434357830 scaled e1704823104217 676x367 15.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda zasiahla ruský námorný ropný terminál na okupovanom polostrove Krym v prístavnom meste Feodosija. Ako informuje web Ukrajinská pravda, potvrdilo v stredu to ukrajinské ministerstvo obrany.


Útok, ktorý sa odohral v noci na pondelok, poškodil 16 palivových nádrží. V zariadení je stále rozsiahly požiar. Terminál vo Feodosiji slúži ako kľúčový logistický uzol pre zásobovanie ruských síl palivom a mazivami. Celkový objem ropných produktov, ktoré mohli byť uskladnené v nádržiach, je približne 193-tisíc metrov kubických.

Ukrajinské obranné sily okrem toho v noci na utorok zaútočili na radarovú stanicu P-18 v Krasnej Poľane na Kryme, veliteľské stanovište bezpilotných lietadiel v meste Olešky v okupovanej časti Chersonskej oblasti a na sklad munície neďaleko mesta Makijivka v okupovanej časti Doneckej oblasti.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zasiahli ruský námorný ropný terminál na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Výzva na rozvoj športovej infraštruktúry odštartovala, menšie obce už môžu podávať žiadosti o príspevok
<< predchádzajúci článok
Kauza podplácania Makóa je uzavretá, podnikateľ Kertész dostal nakoniec podmienku

