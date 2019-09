Kauza starej vraždy na súde končí, Mikuláš Č. sa na verdikt nechystá

Mikuláš Č., archívna snímka. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 17. septembra (TASR) – Po viac než 20 rokoch od brutálnej popravy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka speje do finále proces s obžalovanými z jeho vraždy. Na lavici obžalovaných na Okresnom súde v Banskej Bystrici sedí na doživotie odsúdený Mikuláš Č., ktorý vinu v zmysle obžaloby priznal a všetko oľutoval, a jeho niekdajšia pravá ruka Ján K. Ten je na slobode, tvrdí, že je nevinný a celé je to nezmysel. Po utorku je zrejmé, že záverečné reči prokurátora a obhajoby odznejú 7. novembra, kedy sa očakáva i vyhlásenie rozsudku.konštatoval obhajca Miloš Maďar.Ako uviedol pre TASR, motivácia jeho klienta nie je pomstiť sa niekomu, alebo krivo obviňovať. Usvedčuje sám seba.zdôraznil Maďar.Ako dodal, Mikuláš Č. sa v utorok vyjadril, že na novembrovom pojednávaní sa nezúčastní. Ak rozhodnutie nezmení, rozsudok vyhlásia v jeho neprítomnosti.Mužov na lavici obžalovaných vinia z usmrtenia G. Szymaneka. K tomu došlo na jeseň v roku 1997 pri chate za obcou Polomka v okrese Brezno.Mikuláš Č., v tom čase označovaný za bossa banskobystrického podsvetia, mal Poliakovi jedenkrát streliť z pištole do úst a následne Ján K. z tej istej zbrane do oblasti hrudníka. Údajne išlo o objednávku ľudí z Poľska a cieľom bolo výkupné. Mikuláša Č. v tejto kauze už raz súdy oslobodili pre nedostatok dôkazov.Jána K. v procese usvedčuje Alexander "Šani" Horváth, ktorý ešte v marci počas výsluchu uviedol, že bol pri skutku a strieľal aj Ján K. Detailne opísal, ako mali ísť iba "postrašiť Poliaka", ako na chate videl pripútaného G. Szymaneka a ako Mikuláš Č. kázal svojim ľuďom vykopať jamu.