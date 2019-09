Tusk: Severné Macedónsko je pripravené na prístupové rozhovory s EÚ

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 17. septembra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok uviedol, že Severné Macedónsko je pripravené začať rokovania o členstve s Európskou úniou, keďže sa mu minulý rok podarilo dosiahnuť so susedným Gréckom dohodu týkajúcu sa zmenu názvu krajiny.Tusk to podľa agentúry AP povedal počas návštevy severomacedónskej metropoly Skopje, kde sa stretol s prezidentom Stevom Pendarovským a premiérom Zoranom Zaevom.Predseda Európskej rady dodal, že Severné Macedónsko "", čo sa od neho očakávalo, a vyzval lídrov EÚ, aby v otázke otvorenia prístupových rokovaní prispeli svojím dielom.Bývalá juhoslovanská republika oficiálne zmenila názov z Macedónska na Severné Macedónsko, aby rozptýlila obavy Grécka, ktoré má veľkú provinciu s rovnakým názvom. Tým sa balkánskej krajine s novým názvom otvorila cesta k členstvu v EÚ a NATO.Macedónsku udelili štatút kandidátskej krajiny EÚ už v roku 2005, ale spor okolo názvu zastavil začatie rozhovorov o plnohodnotnom členstve.Členské štáty EÚ v júni odložili rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom aj napriek odporúčaniu Európskej komisie (EK). Rozhodnutie vo veci sa očakáva v októbri tohto roku.