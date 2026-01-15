Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

15. januára 2026

Kauza Voderady pokračuje, Žilinka ohlásil začiatok trestného stíhania


Tagy: Generálny prokurátor SR Trestné stíhanie Voderady

Kauza nákupu outletu vo Voderadoch pokračuje. Vo veci sa začalo trestné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor



6791fccb8bf3d518418177 676x451 15.1.2026 (SITA.sk) - Kauza nákupu outletu vo Voderadoch pokračuje. Vo veci sa začalo trestné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.


Ako uviedol, prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR vo veci financovania kúpy nehnuteľností vo Voderadoch pre potreby Národného a inovačného a technologického centra (NITC) začal uznesením zo 14. januára 2026 trestné stíhanie pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Netransparentný nákup


NITC vzniká v priestoroch bývalého obchodného centra vo Voderadoch. Opozícia hovorí o netransparentnom nákupe outletu vo Voderadoch, ktorý bol odkúpený štátom za 17 miliónov eur. Dovtedy však bola jeho cena 5 miliónov eur. Nákup areálu pre NITC financoval Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý po medializovanej kritike a na podnet predsedu vlády Roberta Fica podal demisiu.

Za spoločnosťou, ktorá nehnuteľnosť predávala, stoja podnikateľ Gustáv Laca a jeho dcéra, známa influencerka Ema Lacová. "No to znie crazy, crazy, a to je ‚slayáda‘, že sa to takto podarilo," okomentovala predaj outletu za 17 miliónov pre portál 360tka influencerka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Demokrati hovoria o „zjavnej zlodejine“


Opozícia intenzívne upozorňovala, že ide o netransparentný nákup. Hnutie Slovensko pripomenulo, že areál dlhodobo nikto nechcel kúpiť a roky bol ponúkaný za podstatne nižšie sumy. "Minimálne 12 miliónov z vreciek občanov vyletelo komínom a jedným podpisom na papieri skončilo na účte rodiny Lacových," uviedlo hnutie.

Strana Demokrati v súvislosti s touto kauzou podala 4. decembra 2025 na Generálnu prokuratúru SR aj trestné oznámenie. Podľa Demokratov totiž ide o "zjavnú zlodejinu", ktorú je potrebné okamžite a dôsledne preveriť.


Zdroj: SITA.sk - Kauza Voderady pokračuje, Žilinka ohlásil začiatok trestného stíhania © SITA Všetky práva vyhradené.

