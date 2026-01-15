|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 15.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. januára 2026
Hasiči v obci Cejkov zasahovali pri nehode sanitky, zostala prevrátená na boku – FOTO
Tagy: Dopravná nehoda Hasiči Nehoda Sanitka
Trebišovskí hasiči v skorých ranných hodinách pomáhali prevrátenej sanitke. Ako na sociálnej sieti informovalo
Zdieľať
15.1.2026 (SITA.sk) - Trebišovskí hasiči v skorých ranných hodinách pomáhali prevrátenej sanitke. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, hasiči z Trebišova vo štvrtok krátko pred 4:30 vyrážali k dopravnej nehode sanitného vozidla v obci Cejkov (okres Trebišov).
Sanitka po nehode zostala prevrátená na boku. "Po príchode na miesto hasiči zistili, že účastníkmi nehody boli dve osoby, ktoré sa pri nehode nezranili. Sanitné vozidlo bolo následne postavené späť na kolesá za pomoci vozidla s hydraulickou rukou hasičov z Košíc," uviedli hasiči.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči v obci Cejkov zasahovali pri nehode sanitky, zostala prevrátená na boku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Sanitka po nehode zostala prevrátená na boku. "Po príchode na miesto hasiči zistili, že účastníkmi nehody boli dve osoby, ktoré sa pri nehode nezranili. Sanitné vozidlo bolo následne postavené späť na kolesá za pomoci vozidla s hydraulickou rukou hasičov z Košíc," uviedli hasiči.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči v obci Cejkov zasahovali pri nehode sanitky, zostala prevrátená na boku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda Hasiči Nehoda Sanitka
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Novela z dielne národniarov zvýši toleranciu k nenávistným prejavom, vystríha Ústredný zväz židovských náboženských obcí
Novela z dielne národniarov zvýši toleranciu k nenávistným prejavom, vystríha Ústredný zväz židovských náboženských obcí
<< predchádzajúci článok
Kauza Voderady pokračuje, Žilinka ohlásil začiatok trestného stíhania
Kauza Voderady pokračuje, Žilinka ohlásil začiatok trestného stíhania