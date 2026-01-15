Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. januára 2026

Hasiči v obci Cejkov zasahovali pri nehode sanitky, zostala prevrátená na boku – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Hasiči Nehoda Sanitka

Trebišovskí hasiči v skorých ranných hodinách pomáhali prevrátenej sanitke. Ako na sociálnej sieti informovalo



Zdieľať
15.1.2026 (SITA.sk) - Trebišovskí hasiči v skorých ranných hodinách pomáhali prevrátenej sanitke. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, hasiči z Trebišova vo štvrtok krátko pred 4:30 vyrážali k dopravnej nehode sanitného vozidla v obci Cejkov (okres Trebišov).


Sanitka po nehode zostala prevrátená na boku. "Po príchode na miesto hasiči zistili, že účastníkmi nehody boli dve osoby, ktoré sa pri nehode nezranili. Sanitné vozidlo bolo následne postavené späť na kolesá za pomoci vozidla s hydraulickou rukou hasičov z Košíc," uviedli hasiči.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Hasiči v obci Cejkov zasahovali pri nehode sanitky, zostala prevrátená na boku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Hasiči Nehoda Sanitka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Novela z dielne národniarov zvýši toleranciu k nenávistným prejavom, vystríha Ústredný zväz židovských náboženských obcí
<< predchádzajúci článok
Kauza Voderady pokračuje, Žilinka ohlásil začiatok trestného stíhania

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 