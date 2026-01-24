Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

24. januára 2026

Kauza vraždy Kuciaka a jeho snúbenice sa vracia na ŠTS, po zrušení rozsudku začne nový proces


V poradí tretí proces týkajúci sa vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa na




img_9940_copy min 676x498 24.1.2026 (SITA.sk) - V poradí tretí proces týkajúci sa vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začne v pondelok 26. januára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil spolu 42 termínov hlavného pojednávania až do 16. decembra tohto roku.

Najvyšší súd zrušil druhý rozsudok ŠTS


Najvyšší súd (NS) SR na neverejnom zasadnutí v máji 2025 totiž zrušil už druhý rozsudok ŠTS a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu.

V kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho uznal v máji 2023 Špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinnú obžalovanú Alenu Zsuzsovú. Takisto bol podľa verdiktu súdu vinný Dušan Kracina, konkrétne z podielu na príprave vrážd prokurátorov. V tejto súvislosti uložil súd Alene Zsuzsovej súhrnný trest 25 rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia.

Tresty a náhrada nemajetkovej ujmy


Taktiež mala vyplatiť rodičom zavraždeného Kuciaka nemajetkovú ujmu vo výške 160-tisíc eur. Súd zároveň zrušil trest 21 rokov väzenia, ktorý si Alena Zsuzsová odpykávala za podiel na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Dušan Kracina si zase mal v ústave so stredným stupňom stráženia odsedieť osem rokov a tiež absolvovať ústavné liečenie patologického hráčstva. V čiastkovom skutku týkajúcom sa prípravy vraždy Daniela Lipšica však súd skonštatoval, že nebolo preukázané, ža by sa vôbec stal.

Naopak, obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera vo veci smrti novinára aj vo veci prípravy vrážd súd oslobodil. Podľa rozsudku nebolo totiž preukázané, že spáchal žalované skutky a v prípade objednávky vraždy Lipšica ani to, že sa skutok stal.

Predchádzajúce rozhodnutia


Senát potvrdil len jeho vinu pre nelegálne prechovávanie nábojov. Za to však trest nedostal, keďže trest uložený v kauze zmenky, a to 19 rokov väzenia, považuje súd za dostatočný. Oslobodzujúci rozsudok si vypočul aj obžalovaný bosniansky občan Darko Dragič stíhaný pre podiel na príprave vrážd prokurátorov.

Najvyšší súd už predtým, konkrétne v júni 2021, zrušil rozhodnutie ŠTS z 3. septembra 2020, ktorým oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Podľa verdiktu prvostupňového súdu neexistoval na uznanie viny dvojice dostatok dôkazov.

NS SR však vo verdikte z júna 2021 skonštatoval, že ŠTS rozhodnutím o oslobodení konal predčasne. Niektoré dôkazy navrhované prokuratúrou totiž nevykonal a o iných ani nerozhodol. Prvostupňový súd nakoniec v máji 2023 Kočnera opakovane oslobodil, ale Zsuzsovú uznal za vinnú. Najvyšší súd však aj tento verdikt zrušil.


Zdroj: SITA.sk - Kauza vraždy Kuciaka a jeho snúbenice sa vracia na ŠTS, po zrušení rozsudku začne nový proces © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Súdy Vražda Jána Kuciaka
