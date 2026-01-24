|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 24.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Timotej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. januára 2026
Kauza vraždy Kuciaka a jeho snúbenice sa vracia na ŠTS, po zrušení rozsudku začne nový proces
Tagy: Súdy Vražda Jána Kuciaka
V poradí tretí proces týkajúci sa vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa na
Zdieľať
24.1.2026 (SITA.sk) - V poradí tretí proces týkajúci sa vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začne v pondelok 26. januára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil spolu 42 termínov hlavného pojednávania až do 16. decembra tohto roku.
Najvyšší súd (NS) SR na neverejnom zasadnutí v máji 2025 totiž zrušil už druhý rozsudok ŠTS a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu.
V kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho uznal v máji 2023 Špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinnú obžalovanú Alenu Zsuzsovú. Takisto bol podľa verdiktu súdu vinný Dušan Kracina, konkrétne z podielu na príprave vrážd prokurátorov. V tejto súvislosti uložil súd Alene Zsuzsovej súhrnný trest 25 rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia.
Taktiež mala vyplatiť rodičom zavraždeného Kuciaka nemajetkovú ujmu vo výške 160-tisíc eur. Súd zároveň zrušil trest 21 rokov väzenia, ktorý si Alena Zsuzsová odpykávala za podiel na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Dušan Kracina si zase mal v ústave so stredným stupňom stráženia odsedieť osem rokov a tiež absolvovať ústavné liečenie patologického hráčstva. V čiastkovom skutku týkajúcom sa prípravy vraždy Daniela Lipšica však súd skonštatoval, že nebolo preukázané, ža by sa vôbec stal.
Naopak, obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera vo veci smrti novinára aj vo veci prípravy vrážd súd oslobodil. Podľa rozsudku nebolo totiž preukázané, že spáchal žalované skutky a v prípade objednávky vraždy Lipšica ani to, že sa skutok stal.
Senát potvrdil len jeho vinu pre nelegálne prechovávanie nábojov. Za to však trest nedostal, keďže trest uložený v kauze zmenky, a to 19 rokov väzenia, považuje súd za dostatočný. Oslobodzujúci rozsudok si vypočul aj obžalovaný bosniansky občan Darko Dragič stíhaný pre podiel na príprave vrážd prokurátorov.
Najvyšší súd už predtým, konkrétne v júni 2021, zrušil rozhodnutie ŠTS z 3. septembra 2020, ktorým oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Podľa verdiktu prvostupňového súdu neexistoval na uznanie viny dvojice dostatok dôkazov.
NS SR však vo verdikte z júna 2021 skonštatoval, že ŠTS rozhodnutím o oslobodení konal predčasne. Niektoré dôkazy navrhované prokuratúrou totiž nevykonal a o iných ani nerozhodol. Prvostupňový súd nakoniec v máji 2023 Kočnera opakovane oslobodil, ale Zsuzsovú uznal za vinnú. Najvyšší súd však aj tento verdikt zrušil.
Zdroj: SITA.sk - Kauza vraždy Kuciaka a jeho snúbenice sa vracia na ŠTS, po zrušení rozsudku začne nový proces © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší súd zrušil druhý rozsudok ŠTS
Najvyšší súd (NS) SR na neverejnom zasadnutí v máji 2025 totiž zrušil už druhý rozsudok ŠTS a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu.
V kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho uznal v máji 2023 Špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinnú obžalovanú Alenu Zsuzsovú. Takisto bol podľa verdiktu súdu vinný Dušan Kracina, konkrétne z podielu na príprave vrážd prokurátorov. V tejto súvislosti uložil súd Alene Zsuzsovej súhrnný trest 25 rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia.
Tresty a náhrada nemajetkovej ujmy
Taktiež mala vyplatiť rodičom zavraždeného Kuciaka nemajetkovú ujmu vo výške 160-tisíc eur. Súd zároveň zrušil trest 21 rokov väzenia, ktorý si Alena Zsuzsová odpykávala za podiel na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Dušan Kracina si zase mal v ústave so stredným stupňom stráženia odsedieť osem rokov a tiež absolvovať ústavné liečenie patologického hráčstva. V čiastkovom skutku týkajúcom sa prípravy vraždy Daniela Lipšica však súd skonštatoval, že nebolo preukázané, ža by sa vôbec stal.
Naopak, obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera vo veci smrti novinára aj vo veci prípravy vrážd súd oslobodil. Podľa rozsudku nebolo totiž preukázané, že spáchal žalované skutky a v prípade objednávky vraždy Lipšica ani to, že sa skutok stal.
Predchádzajúce rozhodnutia
Senát potvrdil len jeho vinu pre nelegálne prechovávanie nábojov. Za to však trest nedostal, keďže trest uložený v kauze zmenky, a to 19 rokov väzenia, považuje súd za dostatočný. Oslobodzujúci rozsudok si vypočul aj obžalovaný bosniansky občan Darko Dragič stíhaný pre podiel na príprave vrážd prokurátorov.
Najvyšší súd už predtým, konkrétne v júni 2021, zrušil rozhodnutie ŠTS z 3. septembra 2020, ktorým oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Podľa verdiktu prvostupňového súdu neexistoval na uznanie viny dvojice dostatok dôkazov.
NS SR však vo verdikte z júna 2021 skonštatoval, že ŠTS rozhodnutím o oslobodení konal predčasne. Niektoré dôkazy navrhované prokuratúrou totiž nevykonal a o iných ani nerozhodol. Prvostupňový súd nakoniec v máji 2023 Kočnera opakovane oslobodil, ale Zsuzsovú uznal za vinnú. Najvyšší súd však aj tento verdikt zrušil.
Zdroj: SITA.sk - Kauza vraždy Kuciaka a jeho snúbenice sa vracia na ŠTS, po zrušení rozsudku začne nový proces © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Súdy Vražda Jána Kuciaka
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vo veku 68 rokov zomrel biochemik a bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek
Vo veku 68 rokov zomrel biochemik a bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek
<< predchádzajúci článok
Bytov je málo a sú drahé, Winkler predstavil plán výstavby mestských bytov pre sociálne slabších – VIDEO
Bytov je málo a sú drahé, Winkler predstavil plán výstavby mestských bytov pre sociálne slabších – VIDEO