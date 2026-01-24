Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

24. januára 2026

Vážna dopravná nehoda na východe Slovenska, medzi zranenými je aj dieťa – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda košická polícia uzavretá cesta

Cesta medzi obcami Slanec a Rákoš je neprejazdná. Informovala o tom košická polícia s tým, že sa na ceste II/552 stala dopravná nehoda, pre ...



Zdieľať
618640924_1369951891841555_4055313755472557499_n 676x380 24.1.2026 (SITA.sk) - Cesta medzi obcami Slanec a Rákoš je neprejazdná. Informovala o tom košická polícia s tým, že sa na ceste II/552 stala dopravná nehoda, pre ktorú museli cestu uzavrieť. Doprava je odkláňaná v obci Bohdanovce na Ruskov a následne na Slančík. V obci Slanec je doprava odkláňaná na Slančík a následne na Ruskov.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V mieste nehody sa zrazili tri autá, v ktorých dokopy sedelo šesť ľudí, z ktorých traja sa sú zranení. Medzi zranenými je aj jedna maloletá osoba. Zranené osoby previezli na ošetrenie rýchlou lekárskou pomocou.


Zdroj: SITA.sk - Vážna dopravná nehoda na východe Slovenska, medzi zranenými je aj dieťa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko nedostalo pozvanie do Trumpovej Rady mieru, Karas hovorí o zlyhaní Ficovej politiky
<< predchádzajúci článok
Vo veku 68 rokov zomrel biochemik a bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek

