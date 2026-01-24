|
Sobota 24.1.2026
Meniny má Timotej
|Denník - Správy
24. januára 2026
Vážna dopravná nehoda na východe Slovenska, medzi zranenými je aj dieťa – FOTO
Cesta medzi obcami Slanec a Rákoš je neprejazdná. Informovala o tom košická polícia s tým, že sa na ceste II/552 stala dopravná nehoda, pre ...
24.1.2026 (SITA.sk) - Cesta medzi obcami Slanec a Rákoš je neprejazdná. Informovala o tom košická polícia s tým, že sa na ceste II/552 stala dopravná nehoda, pre ktorú museli cestu uzavrieť. Doprava je odkláňaná v obci Bohdanovce na Ruskov a následne na Slančík. V obci Slanec je doprava odkláňaná na Slančík a následne na Ruskov.
V mieste nehody sa zrazili tri autá, v ktorých dokopy sedelo šesť ľudí, z ktorých traja sa sú zranení. Medzi zranenými je aj jedna maloletá osoba. Zranené osoby previezli na ošetrenie rýchlou lekárskou pomocou.
Zdroj: SITA.sk - Vážna dopravná nehoda na východe Slovenska, medzi zranenými je aj dieťa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
