Kaviarne či reštaurácie v Trnave môžu terasy prevádzkovať aj počas zimy, mesto im vyšlo v ústrety

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Možnosť ponechať si vonkajšiu terasu na mestskom pozemku aj po 15. novembri využilo v Trnave zatiaľ 15 gastropodnikov.Zmluvy podpísali kaviarne na Trojičnom námestí, reštaurácie na Hlavnej ulici, prevádzky na Halenárskej alebo Paulínskej ulici, ale aj niekoľko podnikov mimo centra.Mesto Trnava umožnilo stálym prevádzkam ponechať si exteriérové sedenie aj počas zimných mesiacov, má to byť krok na zmiernenie negatívnych následkov pandémie na gastrosektor v meste.Vonkajšie terasy musia mať podľa zmluvných podmienok otvorený vchod a dočasné bočné steny môžu mať najviac z dvoch strán. V priestoroch terás môžu byť aj vykurovacie telesá.Za pozemok pod terasou platia podnikatelia symbolické nájomné vo výške jedného eura za mesiac.V súčasnosti je okres Trnava v COVID automate bordový, reštaurácie, bary, cukrárne a ďalšie podniky môžu byť podľa od pondelka platných pravidiel otvorené pre zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 a pre tých, ktorí ochorenie pred menej ako polrokom prekonali.Všeobecné podmienky pre umiestňovanie a prevádzkovanie exteriérových sedení v Trnave umožňujú ich prevádzku len v období od 1. marca do 15. novembra.Už vlani samospráva umožnila prevádzkovať terasy aj v zime, reagovala tak na vtedajšie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.Reštaurácie a ďalšie zariadenia verejného stravovania mohli vtedy podávať jedlá a nápoje len na terasách alebo si ich zákazníci mohli brať so sebou.