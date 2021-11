Potopenie ponorky Kursk spôsobila zrážka s ponorkou NATO, tvrdí ruský admirál vo výslužbe

Poškodená mala byť aj ponorka NATO

Strategická atómová ponorka

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský admirál vo výslužbe Viačeslav Popov tvrdí, že potopenie ponorky Kursk v roku 2000 spôsobila zrážka s ponorkou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).Toto tvrdenie je v rozpore s oficiálnym záverom vyšetrovania, podľa ktorého najhoršiu postsovietsku námornú katastrofu zapríčinila explózia cvičného torpéda.Popov, ktorý bol veliteľom ruskej Severnej flotily, keď Kursk explodoval a potopil sa počas námorných manévrov v Barentsovom mori, v pondelok pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti povedal, že do stroja neúmyselne narazila ponorka NATO, keď ho sledovala v tesnej blízkosti.Podľa admirála bola pri silnom výbuchu poškodená aj ponorka NATO a z oblasti stihla vyslať núdzový signál. Ponorku NATO neidentifikoval a priznal, že nemá dôkazy, aby podporil svoje tvrdenia.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol komentovať Popovove výroky a poukázal na oficiálne vyšetrovanie, ktoré dospelo k záveru, že katastrofu spôsobila výbušnina, ktorá unikla z chybného torpéda.Plavidlo K-141 Kursk bola supermoderná ruská jadrová ponorka uvedená do služby v roku 1995. Bola súčasťou Severnej flotily ruského vojnového námorníctva a operovala hlavne v oblastiach Severného ľadového oceánu.Kursk naprojektovali na boj s ponorkami, lietadlovými loďami a na vystreľovanie ďalekonosných rakiet spod hladiny.Bola to strategická atómová ponorka, ktorá mohla niesť 24 jadrových balistických striel.Počas námorného cvičenia v medzinárodných vodách Barentsovho mora prišlo dňa 12. augusta 2000 na Kursku k dvom mohutným výbuchom.Ponorka klesla na dno do hĺbky 108 m, približne 135 km od prístavu Severomorsk. Katastrofu neprežil nikto zo 118 členov posádky.